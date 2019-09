Gegen die Ausweisung dreier Straßen in Tempo-30-Zonen sprach sich der Tennenbronner Ortschaftsrat aus. Die Fraktion SPD/Buntspecht regte bereits zwei Mal im Schramberger Gemeinderat an, Straßen in Wohngebieten in der Gesamtstadt in Tempo-30-Zonen umzuwandeln.

Daraufhin wurde in Tennenbronn die Friedhofstraße auf ganzer Länge umgewandelt. Die Umwandlung von Ahornweg, Ginsterweg und Steinweg in Tempo-30-Zonen sahen die Mitglieder aber als nicht notwendig an. Die Wege seien einerseits Sackgassen und mit 110 bis 160 Metern Länge „zu kurz, um hier eine hohe Geschwindigkeit zu erreichen“, argumentierten die Räte. Manfred Moosmann, stellvertretender Ortsvorsteher, sagte, dies wäre nur ein weiteres Schild, das im Weg stünde. Felix Broghammer bezeichnete das Aufstellen solcher Schilder als „Verschwendung von Steuergeldern.“