von SK

In der Nacht zum Donnerstag sind unbekannte Täter in die Grundschule in der Ostlandstraße in Hardt und in die Grundschule in der Friedhofstraße in Tennenbronn eingebrochen.

Nachdem die Täter sich über ein aufgehebeltes Fenster in das Gebäude der Grundschule in Hardt Zugang verschafften, brachen sie die Türe des Sekretariats, des Lehrerzimmers und des Rektorats auf. Dort durchwühlten die Gauner sämtliche Schränke. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt.

In das Gebäude der Grundschule in Tennenbronn gelangten die Gauner, indem sie eine Kellertüre aufhebelten. Hier gelang es den Tätern jedoch nicht, eine der innenliegenden Türen aufzubrechen, weshalb sie das Gebäude wieder verließen. Der Sachschaden an dem Gebäude der Grundschule in Hardt beträgt etwa 5000 Euro, an der Grundschule in Tennenbronn etwa 1000 Euro.

Das Polizeirevier Schramberg ermittelt wegen der Einbrüche und nimmt Hinweise zu der Tat oder den Tätern unter der Rufnummer 07422/27010 entgegen.