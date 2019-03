Nahezu jeder hat täglich einen Kugelschreiber in der Hand. Aber wie werden solche Schreibgeräte eigentlich hergestellt? Bei einem exklusiven Blick hinter die Türen des Schreibgeräteherstellers Schneider in Tennenbronn bekamen zehn SÜDKURIER-Leser jetzt Antworten auf diese und viele weitere spannende Fragen.

Welche Technologie lässt die Kugel leicht über das Papier gleiten und verhindert, dass die Schreibflüssigkeit kleckst? Und wie wird das Wasser des am Firmengebäude vorbeifließenden Bächleins für die Produktion genutzt? Es war nach Angaben des Unternehmens das erste Mal, dass die breite Öffentlichkeit einen Einblick in die Produktion bekam.

Die SÜDKURIER-Leser stellen in den Produktionsräumen viele Fragen. | Bild: Sprich, Roland

Martina Schneider gehört zur dritten Generation des 1938 von ihrem Großvater Christian Schneider gegründeten Unternehmens. Sie ist zuständig für den Bereich Marketing und Öffentlichkeitsarbeit und führte die Teilnehmer durch die Produktionsräume. „Wir fertigen praktisch alle Komponenten selbst“, wies Martina Schneider auf die hohe Fertigungstiefe hin. Dabei stehe trotz der Produktion eines Massenprodukts, täglich verlassen drei Millionen Schreibgeräte das Werk, höchste Präzision an oberster Stelle.

Spitzen sind die Kernkompetenz

Kernkompetenz der Firma Schneider ist die Fertigung der Kugelschreiberspitzen. Diese sind ein technologisches Meisterwerk. Jürgen Moosmann, Abteilungsleiter der Qualitätssicherung, gewährte den Teilnehmern einen Blick in die filigran gefertigten Schreibspitzen, deren Geheimnis sich erst bei der Vergrößerung unter dem Elektronenmikroskop offenbarte.

Feinste Kapillare transportieren die Schreibpaste vom Reservoir im Schaft nach vorne, wo eine winzige Stahlkugel die Paste aufs Papier bringt. Dabei wird mit Toleranzen im Tausendstel Millimeterbereich gearbeitet.

Alle Komponenten in eigener Produktion

Neben der Schreibspitzenfertigung werden auch sämtliche übrige Komponenten selbst produziert, die für Kugelschreiber, Füller, Fineliner, Textmarker und all die übrigen der rund 100 Modelle in unterschiedlichen Varianten notwendig sind. „Wir fertigen alles außer holzgefasste Stifte“, erklärte Martina Schneider. In der Kunststofffertigung werden die Kunststoffteile für die einzelnen Modelle gespritzt. Dabei wird das farblose beziehungsweise weiße Granulat erst in der Spritzgussmaschine eingefärbt.

Im Halbsekundentakt spuckt die Spritzgussmaschine ein Kunststoffteil aus. Ein Großteil des Kunststoffs wird biobasiert aus Maisstärke hergestellt. | Bild: Sprich, Roland

Die Firma Schneider ist sehr umweltbewusst und mit verschiedenen Umweltsiegeln zertifiziert. So wird das Wasser des vorbeifließenden Bachs zur Kühlung der Spritzmaschinen genutzt, die Abwärme der Maschinen wird zudem zum Heizen der Büroräume verwendet. Ein Großteil der jährlich verwendeten 1500 Tonnen Kunststoff basiert zudem aus Maisstärke und Zuckerrohr und nicht aus Rohöl.

Docht saugt sich mit Tinte voll

Neben Kugelschreibern werden in dem Werk in Tennenbronn auch Textmarker produziert. Die SÜDKURIER-Leser erfuhren, wie der Docht produziert wird, der sich später mit der Tinte vollsaugt. Kilometer lange Garnfäden werden miteinander verwoben und mit einem Harz versehen zu einem dichten Strang gedreht. Ein personalisiertes Schreibgerät mit dem Namen des Teilnehmers wird die Teilnehmer an den spannenden Einblick in die Schreibgeräteproduktion bei der Firma Schneider erinnern.