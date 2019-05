Der Bebauungsplan „Bergacker IV“ war ein wesentlicher Bestandteil der zurückliegenden Ortschaftsratsitzung in Tennenbronn. Aufgrund des großen Interesses, auch wegen des Hallenstandorts, war die Sitzung in den katholischen Pfarrsaal verlegt worden. Mit acht Ja-, einer Gegenstimme und einer Enthaltung stimmte der Ortschaftsrat nach eingehender Beratung dem Planwerk zu.

Kühlung im Sommer

Die Entwässerung des Baugeländes soll über den Kurdobel und dem Regenwasserkanal „Am Sommerberg„ erfolgen. Fest steht, dass im Wohngebiet nur 40 Prozent der Fläche versiegelt werden kann. Jessica Waibel von der Project GmbH Planungsgesellschaft aus Esslingen erklärte, dass als Dachformen Flach-, Pult- und Satteldächer zugelassen seien. Flachdächer und Garagen mit Flachdach sind zu begrünen, was nach Aussage von Waibel im Sommer eine Kühlung der darunterliegenden Geschosse bringt.

Ärger um Bäume

Unmut im Gremium kam auf, nachdem darüber gesprochen wurde, dass pro angefangenen 250 Quadratmeter Fläche auf privaten Grundstücken mindestens ein Baum nach einer vorgegebenen Pflanzliste zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und zu pflegen sei. Hierzu kam Widerspruch aus dem Ortschaftsrat, weil hier die Grundstückinhaber keine freie Entscheidung über die Baumanlage von Apfel-, Birne-, Kirschen- oder Zwetschgenbäumen haben. Selbst Laubbäume sind in der Pflanzliste aufgeführt. Mehrfach sprachen sich Mitglieder des Ortschaftsrates dafür aus, die Auswahl den Bewohnern zu überlassen, um auch heimische Sorten anpflanzen zu können.

Zur Herstellung der öffentlichen Verkehrsflächen sind auf angrenzenden Grundstücksflächen von den Eigentümern unentgeltlich zu dulden: Böschungen (Aufschüttungen und Abgrabungen), Stützmauern in einem Streifen bis fünf Meter Breite. Hinterbeton für Randeinfassungen in einem Streifen bis 0,30 Meter Breite und bis 0,6 Meter Tiefe ab Oberkante Straße. Befestigte Flächen, Stellplätze, Zufahrten und Zugänge, Wege und Terrassen, Fußwege sind nur mit wasserdurchlässigen Materialien zu gestalten und in die angrenzenden Grundstücksflächen zu entwässern. Dachständer und Freileitungen sind nicht zugelassen.

Einzel- und Doppelhäuser erlaubt

Auf der gesamten Fläche von Baugebiet Bergacker IV sind 13 Bauplätze für Einfamilienhäuser mit Grundstücksgrößen von 500 bis 800 Quadratmetern Fläche vorgesehen. Nach Aussage von Jessica Waibel soll die Bebauung mit Einzel- und Doppelhäusern erfolgen.

Mitte Mai im Gemeinderat

Ziel sei es, ruhige Wohnbereiche zu schaffen. Nutzungen, die dem entgegenstehen, sind nicht zugelassen. Dazu gehören Läden, Schank- und Speisewirtschaften, Gartenbaugebiete und Tankstellen. Die Erschließung kann über Straße „Am Sonnenberg„ erfolgen. Die Straße soll ausgebaut werden. Zur Erschließung soll eine zusätzliche Stichstraße mit Wendemöglichkeit geschaffen werden. Der Wendeplatz ist für Müll- und Räumfahrzeuge ausgelegt. Entlang der Stichstraße entstehen zehn öffentlich Parkplätze. Der Ortschaftsratsbeschluss geht am 16. Mai in den Gemeinderat Schramberg. Im Juni ist die Offenlage. „Nach der Sommerpause sollte der Bebauungsplan hinzubekommen sein“, sagte Bert Liebrich, Abteilungsleiter Stadtplanung.