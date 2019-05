Das Akkordeonorchester Tennenbronn unter der Leitung von Sabrina Latus hat sich mit „Akkordeon in Concert“ in die Publikumsgunst gespielt.

Miriam Kneidl am Mikrofon begrüßt die Konzertgäste. Vor dem Vorhang steht Dirigentin Sabrina Latus. Das Orchester hat auf der Gemeindehausbühne Platz genommen. | Bild: Werner Mueller

Gleich zu Beginn hat das Orchester einen klassischen Jazzsong von Bert Kaempfert aufgelegt. Der Refrain von „L.O.V.E“ bedeutet Liebe und ebenso liebevoll interpretierte das Orchester diesen Klassiker, der erst später mit einem Text versehen wurde. Bert Kaempferts Aussage: „Ich will Musik machen, die nicht stört“, hat der Orchesterchef konsequent umgesetzt. Mehrere Welterfolge, wie „Wonderland by Night“ oder „Strangers in the Night“, haben dem 1923 im Hamburg geborenen Orchesterleiter zu großem Ruhm geführt. Seine Kompositionen beherrschten in den 50er und 60er Jahren Bars und Lounges. In Filmen ist seine Musik noch heute oft zu hören.

Derart inspiriert legte Sabrina Latus gleich noch einige Stücke von Kaempfert à la Carte nach. Wem sind die Titel wie „African Beat“, „Spanish Eyes„ oder „A Swingin Safari“ nicht bekannt? Viele der Besucher erlebten diese Titel in ihren eher jugendlichen Jahren am Radio oder in Konzerten, selbst auf Tanzflächen wurden diese Titel zur gern gehörten Musik.

Aufmerksam verfolgen die Zuhörer das Konzert des Akkordeonensembles Tennenbronn unter der Leitung von Sabriana Latus im evangelischen Gemeindehaus. Bild: Werner Müller | Bild: Werner Mueller

Wenn Sabrina Latus eines kann, dann sind es die Klassiker der deutschen Rock- und Popmusik in neuem Glanz zu präsentieren. Da hören sich Titel von Pur mit einem Mal wie zelebrierte Orchesterwerke an. Die Band hatte mit ihren Titeln Botschaften im Land verteilt, die durchaus zum Nachdenken anregten. Vor allem die Texte wurden damals vom Publikum regelrecht aufgesogen. Hartmut Engler und Ingo Reidl hatten ihr Ohr am zwischenmenschlichen und gesellschaftlichen Geschehen, was auch in ihren Songs zum Ausdruck gebracht wurde. Hervorragend, wie sich das Orchester die unterschiedlichen Themen aneignete. So wurden „Hör gut zu“, „Freunde“, „Indianer“, „Ein graues Haar“ und „Lena“ mehr als Erinnerungsstücke.

Mit Bobby McFerrins „Don‘t Worry, Be Happy“ verabschiedete sich das Orchester in die Pause, um danach mit „Groovy Softly“ wieder auf der Bühne im evangelischen Gemeindehaus zu sitzen. Leichtfüßig, beschwingt kam die Komposition daher. Ziemlich viel „Olé Quapa“ war dann in „Olé Salsa“ vorhanden. Für viele Genießer ist der Tango die Musik, die sehr gut zum Akkordeon passt. Mehr als Fußabdrücke hinterließen die 15 Musikerinnen und Musiker beim Publikum zu „Footprints“. Einer der Sätze war Abendlied, das mit lieblicher Intonierung das Publikum erreichte. Und mit lockerem Arrangement kam dann Mango-Tango daher.

„N‘oubliez jamais“, was „Vergesst nicht“ in der Übersetzung bedeutet, wurde zur musikalischen Aufforderung „Tanzt euren eigenen Tanz. Singt euer eigenes Lied. Jede Generation hat ihre eigene Art“. Bei „Superkalifragilistisch“ aus Mary Poppins und das „Probier‘s mal mit Gemütlichkeit“ mit Bär Balu aus dem Dschungelbuch und dem berühmten „Löffelchen voll Zucker“ kündigte sich das Konzertende an. Spannend wurde dann die Zugabe mit dem Fliegermarsch, der ein schmissiges Konzertende zelebrierte.