von Martin Himmelheber

Große und weniger große Bauprojekte stehen in diesem Jahr in Schramberg und den Teilorten an. Unsere Zeitung sprach darüber mit Oberbürgermeister Thomas Herzog.

Oberbürgermeister Thomas Herzog. | Bild: Martin Himmelheber

Ein weiteres Großprojekt stemmen in diesem Jahr die Stadtwerke: An der Kläranlage im Schiltachtal lassen sie für knapp zwei Millionen Euro einen neuen Faulturm bauen. Eher bescheiden ist dagegen ein weiteres Projekt in Tennenbronn: eine weitere Garage für das DRK wird etwa 65 000 Euro kosten. Zwei Wahlen: Und dann sind da noch die Kommunalwahlen am 26. Mai und die OB-Wahl am 7. Juli. Für die Listen für Gemeinderat und Ortschaftsräte sind die Parteien und Gruppierungen auf Kandidatensuche. Zu seiner eigenen, möglichen Kandidatur will sich OBHerzog noch nicht äußern. Vermutlich am 13. Januar wissen die Schramberger mehr. Da ist Neujahrsempfang der Stadt Schramberg und der wäre für den OB eine gute Gelegenheit, sich zu seinen Plänen zu äußern.