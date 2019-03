Einigkeit und großen Zusammenhalt zeigen die Mitglieder des Musikvereins Frohsinn Tennenbronn an der Hauptversammlung. Alle Wahlen des Vorstands und der Verwaltungsmitglieder wurden mit einstimmiger Zustimmung für die jeweiligen Kandidaten durchgeführt. Der Vorsitzende des Musikvereins, Markus Blessing, fand diese Ergebnisse überwältigend, was für ihn auch bedeutet, "ich habe eine gute Mannschaft hinter mir". Für mich war es "ein Jahr mit schönen Erinnerungen", stellt Blessing fest.

Als Botschafter Tennenbronns

Als überaus rühriger Musikverein präsentiert sich der Frohsinn nicht nur im Heimatdorf. Vielmehr seien es auch die zahlreichen Auftritte außerhalb der Gemeinde, die der Frohsinn als Botschafter Tennenbronns absolviere, so Ortsvorsteher Lutz Strobel. Das seit einem Jahr bestehende gemeinsame Jugendorchester aus Jugendlichen des Musikvereins Harmonie Tennenbronn und dem Frohsinn Tennenbronn fand Niederschlag in den Berichten der Schriftführerin Annette Broghammer und des Vorsitzenden Markus Blessing.

Tennenbronn Viel Applaus für Jahreskonzert des Musikvereins Frohsinn Das könnte Sie auch interessieren

Dem Bericht von Schriftführerin Annette Broghammer ist zu entnehmen, dass die Bläserjugend überaus aktiv sei. Zahlreiche Konzertauftritte dienen auch dazu, Tennenbronner Musikkultur nach außen zu tragen. Im Europapark Rust gehören Tennenbronner Musikerinnen und Musiker beinahe zum festen Konzertinhalt. Der Zusammenschluss beider Jugendkapellen des Musikvereins Harmonie und des Frohsinns wurde am 17. Juni 2018 mit einem Konzert vor Publikum bestätigt.

Luis Fleig absolviert das Goldene Leistungsabzeichen und Fiona Günter hat es an ihn überreicht. Bild: Werner Müller | Bild: Werner Mueller

Weiter berichtet Annette Broghammer vom Hauptverein, der ein ordentliches Pensum zu erledigen hatte. Mit 71 Probetagen und 26 festen Terminen kommen knapp 100 Termine im Jahr zusammen. Nach 37 Jahren haben sich Elisabeth und Rolf King aus der Skiausfahrt zurückgezogen. Als Nachfolger werden Matthias Moosmann und Johannes Moosmann diesen Part übernehmen. In die Erinnerung zurück brachte Broghammer die Akzente-Veranstaltung und die Dorfkilbi mit "Lauterblech".

Gerne hätte Kassierer Andreas Fleig für die Kasse der Bläserjugend und vom Hauptverein von einem positiven Ergebnis berichtet, was allerdings knapp verfehlt wurde. Das Zahlenwerk der beiden Kassen belegten die Kassenprüfer Stefan Broghammer und Heinrich Fleig.

Über ein relativ normales, erlebnisreiches Jahr berichtet Dirigent und Musikdirektor Thomas Michelfeit. So lobte er die Ausführung des Akzente-Konzertes. Berichtet "von viel Spielfreude" an den Sommerkonzerten. Fiona Günter hatte als Vorsitzende der Bläserjugend einen inhaltsreichen Bericht abgeliefert. Derzeit sind im Jugendorchester 37 Jugendliche aktiv. Rund 450 ehrenamtliche Stunden leisten die Jugendausbilder im Verein.

Was den Vorsitzenden Markus Blessing freut, ist das große Interesse Jugendlicher am musikalisch hochwertigen Jahreskonzert am 26. Dezember. "Die Entscheidung, das gemeinsame Jugendorchester zu, schaffen war richtig. Es wurde viel Zeit dazu investiert", so der Vorsitzende.