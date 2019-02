von Martin Himmelheber

Die Schneefälle der vergangenen Wochen haben dazu geführt, dass am Rand des Schulhofs der Tennenbronner Grundschule ordentlich hohe Schneehaufen entstanden. Ideale Spielmöglichkeiten für die Grundschüler. Doch mit der Zeit wurde der Schnee immer härter und vereiste. Die Kinder tobten darauf herum, schubsten sich und schlitterten stehend hinunter.

Einer der beliebten Schneeberge auf dem Tennenbronner Schulhof. | Bild: Schule

"Zu gefährlich"

"Das wird uns jetzt zu gefährlich", dachte die Lehrerschaft, und so verbot Schulleiterin Tanja Witkowski das Klettern auf die Schneeberge. Doch da hatte sie die Rechnung ohne ihre demokratiegeübte Schülerschar gemacht. "Seit bald acht Jahren gibt es bei uns Klassensprecherwahlen schon ab der ersten Klasse", erzählt Witkowski. Üblicherweise wird erst an den weiterführenden Schulen ab Klasse 5. gewählt und eine Schülermitverantwortung gebildet. In Tennenbronn treffen sich die Klassensprecher mehrmals im Jahr. Sie treten auch bei offiziellen Anlässen auf und dürfen dann eine kleine Rede halten.

Lehrer finden Schülerengagement super

Aber sie können auch ihre Interessen vorbringen. Kaum war das Schneebergverbot erlassen, sammelten die Kinder Unterschriften dagegen und überreichten die Liste ihrer Schulleiterin. Witkowski und ihre Lehrerkollegen "fanden das super, das ist ja genau, was wir wollen, dass sich die Kinder beteiligen". In der nächsten großen Pause berief sie eine Versammlung ein, und die Kinder berieten Regeln für das gefahrlose Herumtoben auf den Schneebergen: "Nicht im Stehen rutschen, keine anderen Kinder schubsen, nicht streiten."

Kinder geben sich selbst Regeln

Die Kinder versprachen, sich an die selbst gegebenen Regeln zu halten – und Tanja Witkowski hob das Schneebergbetretungsverbot wieder auf. Bisher habe es funktioniert, sie habe keine Klagen gehört, erzählt sie. Ihr imponiere, "dass sich die Kinder trauen und selbst organisieren". Natürlich sei auch jetzt die Gefahr, dass sich ein Kind auf den Schneebergen weh tut, nicht ganz gebannt. "Aber durch die vereinbarten Verhaltensregeln wissen jetzt alle Kinder genau, was sie beachten müssen, damit sie sich nicht wehtun."