Aus Brandschutzgründen konnten bei der OB-Kandidatenvorstellung nicht mehr Stühle aufgestellt werden, sagte Hauptsamtleiter Uwe Weisser. So stand eine beachtliche Anzahl Bürger in einer Zweier-/Dreier-Reihe hinten an den Wänden der Festhalle. Weisser übernahm die Aufgabe des Moderators, und Jürgen Winter übernahm in seiner Eigenschaft als Leiter der Wahlkommission zur Oberbürgermeisterwahl die korrekte, Erfassung der 20 Minuten dauernden Redezeit der Kandidaten. Der erste Wahlgang findet am 7. Juli statt. Im ersten Wahlgang benötigt ein Kandidat über 50 Prozent der Stimmen. Kommt es noch nicht zur Entscheidung, folgt am 21. Juli der zweite Wahlgang. Dann genügt die einfache Mehhheit.

Das Fassungsvermögen der Tennenbronner Festhalle ist bei der Kandidatenvorstellung erschöpft. | Bild: Werner Mueller