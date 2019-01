von SK

Eine 56 Jahre alte Frau hat am Sonntagnachmittag ihre beiden erwachsenen Kinder angegriffen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, so die Staatsanwaltschaft Rottweil in einer Mitteilung, stach die Frau in einem psychischen Ausnahmezustand erst mit einer Stichwaffe auf ihre Tochter in einer Wohnung in Hardt ein. Die 22-Jährige wurde bei dem Angriff tödlich verletzt.

Im Anschluss sei die 56-Jährige mit ihrem Auto nach Tennenbronn gefahren und habe dort ihren Sohn in dessen Wohnung mit einem Küchenmesser verletzt. Der 25-Jährige erlitt durch den Angriff eine schwere Stichwunde im Brustbereich. Er wurde noch in der Nacht in einem Krankenhaus operiert, Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei nicht.

Nach der Tat habe sich die Mutter, so heißt es weiter, mit dem Messer mehrmals selbst in die Brust gestochen und verletzte sich dabei oberflächlich. Sie musste ebenfalls medizinisch versorgt werden. Polizeibeamte nahmen sie vor der Wohnung des Sohnes widerstandslos fest. Die Kriminalpolizei hat die nötigen Ermittlungen eingeleitet.

Die 56-jährige Frau befinde sich derzeit unter polizeilicher Bewachung in einer medizinischen Einrichtung und wird am Montag auf Weisung der Staatsanwaltschaft Rottweil einem Haftrichter vorgeführt.