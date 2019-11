Der Schwarzwald ist so schön, dass Ulrich Grießhaber auch für das kommende Jahr 2020 wieder einige seiner schönsten Bilder zu einem Wandkalender zusammengestellt hat. Nach den großen Erfolgen des Kalenders in den letzten drei Ausgaben erfolgt dieses Jahr eine weitere Auflage mit neuen Schwarzwaldmotiven aus Tennenbronn. Der Kalender zeigt die Natur und den Ort Tennenbronn im Wandel der Jahreszeiten. Es finden sich Bilder auf dem Kalender vom Winter „Auf dem Berg“ über den Frühling auf dem Langenberg bis hin zur Heuernte auf der Hub. Das Titelmotiv zeigt eine Herbststimmung am Schützen. Auch dieses Mal sind wieder Luftaufnahmen auf dem Kalender, die mit einer Drohne fotografiert worden sind.

Bilder aus Tennenbronn in einem Kalender | Bild: Ulrich Grießhaber

Der Kalender im DIN-A 3-Format hat mit dieser Auflage Nachwuchs bekommen. Erstmalig ist auch ein Tischkalender in im kleineren A 6-Format von 15 mal zehn Zentimetern erhältlich. Die Bilder sind auf beiden Kalendern identisch. Der A 3-Kalender ist ein ideales Weihnachtsgeschenk. Der Erlös geht an das Missions- und Entwicklungshilfeprojekt Schaller in Haiti.

Der Erlös des Kalenders geht an Reinhard und Ulrike Schaller, deren Arbeit in Haiti damit unterstützt werden soll. Reinhard Schaller leitet Berufsschulprojekte, in denen er Jugendlichen eine handwerkliche Ausbildung und somit eine Perspektive für ihr Leben bietet. Ulrike Schaller arbeitet als Physiotherapeutin. | Bild: Ulrich Grießhaber

Reinhard und Ulrike Schaller arbeiten in Port-à-Piment auf Haiti in der Mission. Das arme Land wird immer wieder von Naturkatastrophen heimgesucht. Dazu sind politischen Verhältnisse auf Haiti sehr instabil. Reinhard Schaller leitet Berufsschulprojekte, in denen er Jugendlichen eine handwerkliche Ausbildung und somit eine Perspektive für ihr Leben bietet. Ulrike Schaller arbeitet als Physiotherapeutin. Sie hilft ihren Patienten nach Unfällen oder Erkrankungen, ihre Beweglichkeit und körperliche Leistungsfähigkeit wieder zu erlangen, um ihnen ein selbständiges Leben zu ermöglichen. Sie leisten Hilfe zur Selbsthilfe vor Ort. Dies ist umso wichtiger, da große Hilfen aus der Politik oft nicht vor Ort ankommen, wo Hilfe am dringendsten ist.

Ulrich Grießhaber hat zwölf Fotomotive aus Tennenbronn und Umgebung ausgewählt, die den Kalender für 2020 zieren. | Bild: ugriess

2016 fegte der Hurrikan Matthew mit Windgeschwindigkeiten von 230 km/h über Haiti hinweg und zerstörte Städte, Dörfer und die komplette Landwirtschaft. Auch das Haus der Schallers sowie ihr gesamtes Dorf waren betroffen: Mauern waren eingestürzt, Dächer vom Sturm weggefegt, Hab und Gut vom Regen zerstört. Reinhard und Ulrike leisteten Wiederaufbauhilfe beginnend mit der Verteilung von Planen und Wellblechtafeln. Nur langsam erholt sich das Land.

Aktuell ist jedoch die politische Lage extrem angespannt. Die Opposition beklagt, dass Entwicklungshilfegelder nicht ankommen. Die radikale Opposition legt mit Straßensperren das öffentliche Leben lahm. Die Versorgungslage mit Gütern und vor allen Dingen mit Erdöl und Benzin ist sehr schwierig. Benzin ist oft nur auf dem Schwarzmarkt erhältlich. Es gibt keinen Strom. In diesem Chaos versuchen Schallers mit ihrem Berufsschulprojekt und dem wachsenden Krankengymnastikprojekt den Leuten auf Haiti zu helfen.

Der Kalender ist bei der Buchhandlung Haas in St. Georgen, in der Buchlese Schramberg und in Tennenbronn bei Edeka, der Bäckerei Fleig und im Tourismusbüro erhältlich. Der Kaufpreis beträgt zwölf Euro, der kleinere Tischkalender kostet fünf Euro.