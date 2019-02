von SK

Zu einem doppelten Auffahrunfall ist es am Donnerstag, gegen 12.45 Uhr, in Tennenbronn auf der Landesstraße 175 gekommen. Ein 40-jähriger Autofahrer eines Jaguar war von Langenschiltach in Richtung Tennenbronn unterwegs und wollte nach links in Richtung Schwarzenbach abbiegen.

Wegen entgegenkommender Fahrzeuge musste der Autofahrer anhalten. Eine nachfolgende 47-jährige BMW-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Jaguar auf. Ein weiterer nachfolgender 49-jähriger Fahrer eines Subaru kollidierte mit dem stehenden BMW. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt.