Der Ortschaftsrat Tennenbronn hat sich jetzt mit den für 2019 geplanten Straßenunterhaltsprojekten im Schramberger Stadtteil Tennenbronn befasst. Es sind mehrere Sanierungsabschnitte vorgesehen. Zur Verfügung stehen 152 000 Euro, sofern der Haushalt vom Regierungspräsidium in Freiburg genehmigt wird. Die Abteilung Tiefbau erstellte zum Einsatz der Mittel eine Prioritätenliste.

Neuralgische Punkte bereits im September 2018 bewertet

Bereits im September 2018 fuhr eine Abordnung des Ortschaftsrates verschiedene Straßen ab. Für 2019 wurden dann die Projekte zur Sanierung vorgeschlagen. In derselben Liste sind die notwendigen Erneuerungen erfasst, in der Reihenfolge noch nicht festgelegt.

Sanierung der Asphaltbeläge

Geplant ist im Schwarzenbach die Erneuerung des Asphaltbelages zum Mooshof mit einer Strecke von 400 laufenden Metern. Hierfür eingeplant sind 50 000 Euro. Im Bereich Falken 202 soll ebenfalls der Asphaltbelag für 48 000 Euro instandgesetzt werden.

Neue Beleuchtungen und Markierungen

An der Hauptstraße 42 soll die Beleuchtung am Fußgängerüberweg für 16 000 Euro erneuert werden. Mit 5000 Euro ist das Vergießen von Rissen in den Straßen veranschlagt. Für Markierungen und Sonstiges werden 15 000 Euro eingesetzt. Für Baumaterial für den Bauhof sind 18 000 Euro im Plan vorgesehen.

Im Affentäle soll ab dem Gebäude 2 bis 72 der Asphaltbelag erneuert werden. | Bild: Werner Müller

Zusätzliche Mittel in Höhe von 130 000 Euro sind im Investitionshaushalt eingestellt. Hier wird die Verbindungsstraße ab Abzweig Lauterbach in Richtung oberen Falken 204 auf rund 360 Meter durch den Einbau einer Trag-Deckschicht im Oberbau erneuert. Aufgrund des schlechten Straßenzustands ist die Fortsetzung der Maßnahme bis zum Gebäude Falken 204 auf eine Länge von 850 Metern erforderlich.

Vollsperrung für ein bis zwei Tage

In die Erneuerung des Asphaltbelages in unteren Affentäle zwischen den Gebäuden 2 und 72 werden 50 000 Euro investiert. Für die Asphaltarbeiten werde es für ein bis zwei Tage eine Vollsperrung geben, so Dieter Graszat aus der Abteilung Tiefbau. Die Anwohner und Rettungsdienste erhalten eine rechtzeitige Information.

Die Sanierung der Hofzufahrt zum Haus 170 wollte Robert Hermann für 9000 Euro erledigt sehen. Dafür sollte nicht in 2020 eine neue Baustelle eingerichtet werden.

Erst noch die Ausschreibung abwarten

Abteilungsleiter Klaus Dezember mahnte, man müsse die Ergebnisse der Ausschreibung abwarten, um über eine Verschiebung der Mittel zu entscheiden. Möglicherweise müssen überplanmäßige Mittel beantragt werden. Die Verwaltung schlug vor, die enge Fahrbahn im Eichbach für 3000 Euro mit Leitpfählen abzugrenzen, um die Bankette nicht so schnell auszufahren. Manfred Moosmann widersprach vehement diesem Vorschlag. Über Leitpfähle müsse diskutiert und neu entschieden werden.