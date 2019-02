Vielen Bürgern aus Tennenbronn liegt die verkündete Schließung des Freibades im Schramberger Stadtteil im Magen. Manche trauen auch dem Frieden und den Verlautbarungen nicht, weil über die Jahre schon zu viele Ankündigungen mehr oder weniger im Sande verlaufen sind.

Nun haben sich einige Bürger in der Bürgerfragestunde zu Beginn der Ortschaftsratsitzung zum Thema gemeldet und kritisch nachgefragt. Mittlerweile sorgt man sich auch darum, inwieweit der rechtliche Bestandsschutz für das Freibad in Tennenbronn gilt, wenn das Bad in diesem Jahr geschlossen wird.

Darauf erhoffte sich Kerstin Heinlein eine Antwort. Sie fragte auch, ob ein Plan B bestehe, falls weder Bundes- noch Landeszuschüsse gezahlt werden. Da sie mit dieser Frage nicht gerechnet hatten, gaben die Planer die Auskunft, dass diese Frage erst im Rechtsbereich im Rathaus geklärt werde. Jedenfalls solle in der nächsten Ortschaftsratsitzung drüber berichtet werden.

Dieter Moosmann fragte ebenfalls nach dem Plan B und wollte wissen, wie es nun mit dem Freibad weitergeht. Dazu konnten Ortsvorsteher Lutz Strobel und Oberbürgermeister Thomas Herzog berichten, dass alle Fraktionen im Schramberger Gemeinderat voll hinter dem Bauvorhaben stehen.

Die Stadtwerke befinden sich derzeit in Kontakt zum Planungsbüro, das ausschreibungsreife Planungen zu den einzelnen Gewerken erstellt. Hierbei wird ermittelt, was die einzelnen Gewerke kosten um dann festzustellen, ob der Rahmen von 5,2 Millionen Euro eingehalten wird. Die Planung werde zwischen Ende April und Mitte Mai fertig sein, danach gehe es an die Ausschreibungen, erklärte Strobel und sagte, es bestehe kein Grund zur Sorge.

Das Freibad werde nach dem Beschluss durch den Gemeinderat gebaut, auch wenn keine Zuschüsse vom Bund oder Land fließen. Dorothea Schneider fragte nach dem Ergebnis der am Freibad durchgeführten Tiefenbohrung. Hierzu konnte Peter Kälble von den Stadtwerken keine Antwort geben, versprach aber, das Ergebnis zur nächsten Sitzung mitzubringen. Die Bodenerkundung müsse jedoch vor dem Bauvorhaben durchgeführt werden, um die weitere Planung voranzubringen.