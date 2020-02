Die Projektgruppe Tennenbronner Heimathaus hat sich mittlerweile gut im Dorf etabliert. Das ist auch auf die überaus gute Publikums-Resonanz an den im Heimathaus gebotenen Vorträgen zu spüren. Es ist nicht selten, dass der Platz im katholischen Pfarrsaal fast nicht ausreicht, sobald Themen über das Dorf angeboten werden. Die Programmgestaltung für 2020 entpuppt sich als breit gefächertes Angebot mit unterschiedlichsten Themen. Aktuell wird am Freitag, 7. Februar im Heimathaus das Cego-Turnier ausgetragen.

Wenn sich der Arbeitskreis trifft, kann Vorsitzender Robert Hermann auf ein gut aufgestelltes Team zurückgreifen. Da wird beraten, abgewogen und schließlich ein vortragwürdiges Thema festgemacht. Es sind auch Fortsetzungen der Vortragsthemen aus dem Vorjahr im Programm. So wichtige Anlässe wie der 1919 erfolgte Anschluss Tennenbronns an das Stromnetz sind derart komplex, dass nur ein zweiter Vortrag am 11. März weiteren Aufschluss geben kann, wie dieses Ereignis sich auch auf die weitere Entwicklung des Dorfs auswirkte.

Die verantwortlichen Programmgestalter befassen sich mit zeitnahen Themen. Dazu wird der Schwarzwaldverein Tennenbronn mit ins Boot geholt. Es wird am 22. April eine Podiumsdiskussion im evangelischen Gemeindehaus geben. Das Thema: Wie gefährlich ist der Klimawandel für den Schwarzwald? Mit dem Untertitel, Gibt es den Schwarzwald in 50 Jahren noch?

Journalist Martin Himmelheber wird die Diskussion mit dem ehemaligen Forstpräsidenten und Präsident des Schwarzwaldvereins Meinrad Joos, Agraringenieur Josef Günter, Förster Jürgen Obergfell und Martin Höfflin-Glünkin vom Klimabündnis moderieren.

Die Bauerngeschichte Tennenbronns wird in einer Zeitreise am 13. Mai dargestellt. Im Vortrag im katholischen Pfarrsaal geht es ab 19.30 Uhr um Geld, Arbeitskraft und Handwerker. Das Wissen um die Materialien und deren Verarbeitung werden Thema sein. Zur Vertiefung des Themas findet gemeinsam mit dem Schwarzwaldverein am 17. Mai eine Wanderung zu baugeschichtlich interessanten Objekten statt.

Am 13. September wird das zehnjährige Bestehen „Heimathaus Tennenbronn„ gefeiert. Die Heimathaus-Initiatoren stellen fest, dass sich das Geschichtsbewusstsein im Dorf vertieft habe. Die Entwicklung „Vom trauten Dörflein zum stattlichen Dorf“ ist Thema des am 14. Oktober stattfindenden Vortrags um 19.30 Uhr im katholischen Pfarrsaal.

Thema dabei wird der 1922 erfolgte Zusammenschluss von katholisch- und evangelisch Tennenbronn sein. Ebenso wird über die industrielle Entwicklung gesprochen. Wie sich die „soziale Unterstützung im Wandel der Zeit“ darstellt, wird mit dem Vortrag „Mir helfe zemme“ beleuchtet. Um 19.30 Uhr wird im Pfarrsaal berichtet, wie sich die Tennenbronner in Notfällen gegenseitig unterstützt haben.