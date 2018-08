Der siebte Metalacker steht in den Startlöchern. Was ist neu im Vergleich zu den vergangenen Veranstaltungen?

Prinzipiell ist alles wie im vergangenen Jahr. Große Veränderungen in der Infrastruktur gibt es nicht. Lediglich hier und da kleine Verbesserungen.

Mit wie vielen Besuchern rechnen Sie in diesem Jahr?

Der Vorverkauf war echt stark. An der Tageskasse wird es nur noch sehr wenige Karten geben. Wir gehen davon aus, dass wir Freitagabend komplett ausverkauft sind, somit haben wir knapp 3000 Besucher auf dem Acker.

So eine Großveranstaltung stemmt man nicht allein. Wer hilft mit?

Für den Aufbau ist der VW-Club zuständig. Die Bewirtung übernehmen die Narrenzunft Wurzelhexen und die Narrenzunft Erzknappen. Den Bereich Camping übernehmen Helfer der Bürgervereinigung Eichbach. Insgesamt sind beim Metalacker rund 350 Helfer im Einsatz.

War es schwierig, große Namen wie Sepultura oder Equilibrium auf den Metalacker zu holen? Was kann Tennenbronn den Bands bieten, was andere Festivals vielleicht nicht bieten?

Die beiden großen Namen sind für uns der Wahnsinn. Es war ein absoluter Glücksgriff. Was wir bieten können, ist ein kleines, aber feines Festival in schönem Schwarzwaldambiente.

Wie sieht die Einkaufsliste aus, wie viele Bratwürste, Pommes und wie viel Bier und Wasser für die Besucher sind geordert?

Genaue Zahlen kann ich nicht nennen. Aber es stehen über 7000 Liter Bier bereit.

Open Air-Veranstaltungen wie der Metalacker sind immer auch wetterabhängig. Welche Vorkehrungen sind für den Fall eines Regenschauers oder heftigen Unwetters getroffen?

Ein normaler Regenschauer hält den typischen Festivalgänger im Normalfall nicht davon ab, trotzdem Spaß auf einem Festival zu haben. Die Bilder aus den Medien hierzu hat vermutlich jeder vor seinem inneren Auge. Sollte es doch ein Unwetter geben, sind wir gut vorbereitet. Wir können die Besucher rechtzeitig informieren und warnen. Hierzu kommen dann auch die Helfer von DRK, Feuerwehr und Sicherheitsdienst mit zum Zuge. Es wurden gemeinsam klare Strategien erarbeitet, was zu tun ist, wenn ein schweres Gewitter aufzieht.

Zur Person

Simon Kaltenbacher organisiert den Metalacker Tennenbronn seit 2012 jedes Jahr. Er stemmt diese Aufgabe gemeinsam mit seinem Organisatoren-Kollegen Robert Broghammer und vielen Helfern. Das Festival auf der Trombachhöhe (Richtung Freibad, Auerhahn) beginnt am Freitag, 24. August ab 18 Uhr. Einlass aufs Gelände ist ab 17 Uhr. Anreise für Camper ist bereits ab nachmittags. Am Samstag spielt die erste Band um 15.30 Uhr. Resttickets gibt es an der Abendkasse. Das Festivalgelände ist ab Ortsmitte Tennenbronn ausgeschildert.