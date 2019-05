von Martin Himmelheber

Die Erleichterung bei den Verantwortlichen war deutlich zu spüren. Nach ausführlicher Diskussion haben erst die Tennenbronner Ortschaftsräte und dann die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt und Technik der Planung und Kostenberechnung für die Freibadmodernisierung jeweils einstimmig ihren Segen gegeben. Allerdings haben die beiden Gremien zuvor noch zwei Änderungen eingebaut. So soll ein Zugangsweg zu den Becken nicht asphaltiert, sondern gepflastert werden. Auch soll nochmal geprüft werden, ob ein großer Lagerraum nicht als Spielraum genutzt und der Windschutzpavillon nicht besser platziert werden könnte.

Zuschuss-Zusagen kommen spät

Zu Beginn hatte Oberbürgermeister Thomas Herzog an die beiden Zuschussanträge beim Land und Bund erinnert. Die Stadt habe beide Anträge fristgerecht eingereicht, die jeweiligen Zusagen seien aber deutlich nach den angekündigten Terminen eingegangen. „Der offizielle Bescheid des Bundes kam am 2. Mai“, so Herzog. Zugesagt war ursprünglich eine Entscheidung Ende 2018. Deshalb habe er den Punkt Ende April im Ortschaftsrat abgesetzt. „Davon, dass wir das Freibad nicht modernisieren, kann keine Rede sein.“

Tennenbronn Bund gibt 1,5 Millionen Euro fürs Tennenbronner Freibad Das könnte Sie auch interessieren

Für Stadtwerkeleiter Peter Kälble war die „wichtigste Botschaft: Die finanzielle Belastung wird kleiner.“ Nach dem Grundsatzbeschluss vor knapp einem Jahr mit geschätzten 5,2 Millionen Euro Kosten hätten die Architekten ihre Planung vertieft und die Kosten mit 5,5 Millionen Euro berechnet. Dafür seien zum einen die allgemeinen Baukostensteigerungen und zum anderen die schwierigen Bodenverhältnisse verantwortlich.

Hohe Folgekosten

Kälble rechtfertigte nochmals den Beschluss, auf einen Sprungbereich zu verzichten. Er würde mindestens 750 000 Euro mehr kosten und die Folgekosten gingen „deutlich nach oben“. Die Familienfreundlichkeit des Bades sei Voraussetzung für die beiden Zuschussanträge gewesen. „Ohne die hätten wir keine Zuschüsse bekommen.“ Bei den Kosten setzte Kälble noch ein Fragezeichen: „Wir müssen sehen, was bei den Ausschreibungen rauskommt.“

Die sechs inzwischen recht stattlichen Ahornbäume an der Freibadliegeterrasse wollen die Planer nun doch erhalten.

Uwe Keppler vom Büro Schick und Partner zeigte einige Veränderungen auf, die sich bei der vertieften Planung ergeben haben: Eine Wegführung wird verändert, ein Technikgebäude etwas anders platziert, die Zufahrt leicht verschoben. Sechs Bäume an der Liegeterrasse wollen die Planer nun erhalten. Keppler legte dar, dass das Bodengutachten ergeben habe, dass beim Schwimmbadbau vor vier Jahrzehnten der Boden „nicht so arg“ verdichtet worden war. Das müsse nun nachgeholt werden.

Viel Lob für Planung

Ulrich Bauknecht (CDU) erinnerte an den langen Planungsprozess und meinte: „Was lange währt, wird endlich sehr gut.“ Bei den Zuschüssen habe Schramberg „das Glück des Tüchtigen“ gehabt und so bei den Kosten eine Punktlandung erreicht. Lob kam auch von anderer Seite: Reinhard Günter (SPD-Buntspecht) fand die Planung sehr gut. Ortschaftsrat Martin Grieshaber sprach von einer „sehr gelungenen Sache“, bei der nicht alle Wünsche erfüllt werden könnten. „Die Kröte, Wegfall des Sprungbereichs, müssen wir schlucken.“ In dem Zusammenhang wurde auch darauf hingewiesen, dass ein Sprungturm in Zeiten von Personalmangel bei Bademeistern für ein Freibad auch große Nachteile haben könnte.

Diskussion um Details

Diskutiert haben Ortschaftsräte und Ausschussmitglieder außerdem Detailfragen. Patrick Fleig (CDU) wollte beispielsweise wissen, ob sich der Erhalt der Bäume für etwa 20 000 Euro lohne und nicht ein Pflasterbelag auf dem Panoramaweg besser wäre? Reinhard Günter plädierte für den Baumerhalt, aber auch für Pflaster. Robert Herrmann (CDU) war ein Lagerraum zu groß und der Standort des Windschutzpavillons falsch gewählt. Oskar Rapp (Freie Liste) wünschte ein Auslassdrehkreuz bei den Technikgebäuden. Die Planer nahmen die Wünsche mit und versprachen, sie zu prüfen. Wenn nächste Woche der Gemeinderat den Empfehlungen folgt, kann es mit der Badsanierung losgehen.