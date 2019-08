Auf dem Metalackergelände an der Trombachhöhe laufen die Vorbereitungen für das Wochenende. Simon Kaltenbacher und Joachim Kaltenbacher, beide vom Metalacker-Team, sind bis über die Ohren in das geschäftige Treiben eingebunden. Mit dem Aufbau der großflächigen Bühne wird ein wesentliches Teil fertiggestellt. Wie Ameisen wuseln die vielen Helfer über das Gelände, bohren, hämmern, fahren mit schwerem Gerät, decken das Einlasshäuschen mit Reisig ein. In diesem Fall stehen zwei mutige Frauen oben auf dem Dach, um die Arbeit zu verrichten. Der VW-Club gehört ebenfalls mit seiner Mannschaft zu den Aufbauhelfern. Helfer mit beruflicher Selbständigkeit, haben diese Woche den Betrieb geschlossen, um helfen zu können.

Tennenbronn Raue Töne von der Trombachhöhe: Das achte Metalacker-Festival geht bald los

Jede helfende Hand entschärft den Terminplan, der im Vorfeld von Simon Kaltenbacher ausgearbeitet wurde. Er selbst kann glücklicherweise auf Helfer zurückgreifen, die schon seit Jahren dabei sind und denen nicht alles neu erklärt werden muss. Die Toilettenhäuschen in großer Zahl sind aufgestellt. Die Parkplätze ausgewiesen. Die Verpflegungsstände sind ebenfalls aufgebaut. Das Campingareal ist von Donnerstag 17 Uhr bis Sonntag 12 Uhr geöffnet. Der Samstagvormittag gehört ab neun Uhr dem Edelweiß-Echo mit dem Frühschoppen-Auftritt.

Neben dem Festgelände steht ein neu errichteter Geräteschuppen, zwar noch ohne Türen, doch durchaus nutzbar. Hier werden die Geschirrspüler und alles was für den Abwasch benötigt wird untergebracht. Es war zu erfahren, dass der VW-Club maßgeblich am Bau des Schuppens beteiligt war.

„Wer arbeitet braucht auch Essen“, sagt Berthold Stockburger. Unter den zahlreichen Helfern ist auch Evelyn Wöhrle zu finden. Eigentlich ist das Gasthaus „Löwen“ ihr Metier, doch diese Woche hilft sie auf dem Gelände mit. Gemeinsam schraubt sie mit Daniela Fleig Schwartenbretter an die eingeschlagenen Pfosten der Geländebegrenzung.

Evelyn Wöhrle (links) und Daniela Fleig montieren gemeinsam Schwartenbretter an einem Pfosten. Bild: Werner Müller | Bild: Werner Mueller

Insgesamt zwölf Bands sind für die beiden Tage, Freitag und Samstag, angesagt. Freitag ab 18 Uhr treten die Bands Aeonblack , Groovenom, Nothgard, Gloryhammer und Cypecore auf. Den Samstag beleben ab 15.30 Uhr Bläckwood, The Taste Of Chaos, Necrotted, Warkings, Parasite Inc, Eluveitie und Vex.