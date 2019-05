von Martin Himmelheber

Das komplizierte Wahlrecht bei der unechten Teilortswahl hat bei der Kommunalwahl zu Schlangen in den Wahllokalen, Missverständnissen und – das ist am bedauerlichsten – zu massenweise ungültigen Stimmen besonders in Tennenbronn geführt.

Eine halbe Stunden in der Wahlkabine

Abteilungsleiterin Susanne Gorgs-Mager, als Wahlhelferin vor Ort, berichtet von Wählern, die eine halbe Stunde und mehr in der Wahlkabine über ihren Wahlzetteln gebrütet hätten: „Wir mussten immer wieder erklären, wie es geht.“ Deshalb hätten sich regelrechte Staus im Wahllokal gebildet: „Besonders ältere Menschen waren stark verunsichert.“

Die unechte Teilortswahl soll den beiden Stadtbezirken Tennenbronn und Waldmössingen vier beziehungsweise zwei Sitze im Gemeinderat garantieren. Deshalb dürfen die Wählerinnen und Wähler aber auch nur vier beziehungsweise zwei Kandidaten von dort auf ihren Wahlzetteln wählen.

„Das Wahlverfahren ist kompliziert“

„Das Wahlverfahren ist kompliziert“, bestätigt die stellvertretende Leiterin des Ordnungsamtes, Gisela Wegner. Besonders in den beiden Teilorten seien viele Fehler passiert und die Stimmzettel deshalb ungültig gewesen.

In Tennenbronn waren es 165, in Waldmössingen 65. Bezogen auf die Gesamtzahl der abgegebenen 1354 Stimmzettel in Tennenbronn wäre damit fast jeder neunte Wähler vergebens zur Wahl gegangen. Anders ausgedrückt: zwölf Prozent der Stimmen waren ungültig. In Waldmössingen mit 734 abgegebenen Stimmen war es fast jeder zwölfte Wähler oder neun Prozent der Stimmen.

Stichproben bestätigt Verdacht

Auf Nachfrage unserer Zeitung hat Wegner „eine Stichprobe gemacht und festgestellt, dass etwa 70 Prozent der in den Teilorten ungültigen Stimmzettel mit dem Grund ,zu viele Kandidaten in Tennenbronn oder Waldmössingen gewählt‘ vorhanden“ seien. Auch bei den Kommunalwahlen 2014 seien ähnlich viele Stimmen wegen dieses Problems ungültig gewesen, so Wegner im Rückblick auf das damalige Wahlgeschehen.