Der Festreigen der Tennenbronner Bürgervereinigungen wird am kommenden Wochenende, 6. und 7. Juli, fortgesetzt. Dieser Termin wirft seinen arbeitsbedingten Schatten voraus. Für den Vorsitzenden der Bürgervereinigung Weierhalde, Linde, Schützen (WLS,) Hans-Dieter Kook, bedeuten die Tage vor dem Zeltaufbau Tage des Werbens um Helfer. Und das gleich in zweifacher Weise: Helfer für den Aufbau und Helfer an beiden Festtagen.

Jeder weiß, wo er hinlangen muss

Rund 20 Bereitwillige sind auf dem Platz, um den Lastwagen von Zeltmeister Dominik Gorek in Empfang zu nehmen. Bei den Helfern handelt es sich um ein eingespieltes Team. Mit dabei sind auch nachwachsende Helfer. Das sei überaus wichtig, ist vom Vorsitzenden zu erfahren, denn in jungen Jahren beim Aufbau helfen kann durchaus nachhaltig sein. Dominik Gorek kennt die WLS-Mannschaft schon länger. Er sagt, das Team ist gut – jedem ist bekannt, wo er hinlangen muss. „Da braucht es keine langen Erklärung“, freut sich der Zeltmeister. Bereits mit dem Abladen werden die Bauteile an den ausgemessenen Stellen sortiert abgelegt. Mit dem Aufstellen der Zeltständer werden die Fixierplatten gesichert und dann die langen Zeltnägel eingeschlagen. Nach kurzer Zeit steht das Zeltgerüst. Nun folgt das Einziehen der Planen, um das Dach zu schließen. Fast zeitgleich werden die seitlichen Planen eingebaut. In den Arbeitsbereichen wird der Zeltboden mit Holzboden ausgelegt. Dieses nicht nur aus Gründen der Sauberkeit in diesen Bereichen, sondern auch, um dem Personal eine ebene Fläche zu bieten.

Los geht es am Samstag um 19 Uhr

Am Samstagabend findet um 19 Uhr der Fassanstich statt. Daran schließt sich ab 20 Uhr musikalische Unterhaltung an. Dazu trägt die Tanzkapelle „Face to face“ bei. Das sonntägliche Programm wird ab 10.30 Uhr mit dem Frühschoppen begonnen. Ab 12 Uhr spielt über die Mittagszeit der Musikverein Frohsinn Tennenbronn. Das Entenrennen für die Kinder steigt dann am Sonntag ab 14 Uhr und ab 15 Uhr findet der Wettbewerb „Wäsche waschen wie in alter Zeit“ statt. Danach übernehmen „Siggi & Bob“ das musikalische Geschehen.