Mit dem Umzug der katholischen Bücherei Tennenbronn aus dem Raum unterhalb der Kirche unter das Rathausdach hat sich die Präsenz der Bücherei spürbar verbessert. Allerdings, so Büchereileiterin Martina Stockburger, hat das Interesse zuletzt etwas abgenommen.

Ehrenamtlich im Einsatz

Gemeinsam mit Elke Hermes, Sabine Rapp, Sylvia Pfundstein, Petra Glünkin und neuerdings Sieglinde von Cilemenski kümmert sie sich ehrenamtlich um die Bücherei. Das betrifft vor allem die Bestückung mit Neuerscheinungen und die Dokumentation des Verleihvorgangs.

Lesestoff wird zu den Kunden gebracht

Das Team will den Kreis der Leser nun vergrößern. Ab März werden die Öffnungszeiten ausgeweitet: Am Dienstagvormittag wird die Bücherei von 9 bis 11 Uhr ebenfalls geöffnet sein. Ebenfalls neu ab März ist das Ausfahren der Bücher an die Kunden. Petra Glünkin hatte die Idee, Bücher mit dem Fahrrad zu den Lesern zu bringen nach dem Motto: „Bücher auf Rädern“. Zudem lud die Bücherei jetzt zur Veranstaltung „TTT“ ein – zum unverbindlichen Schauen und Stöbern unter dem Motto „Text, Tee und Törtchen“.

Am Puls des Buchmarktes

Martina Stockburger berichtet zudem von Besuchen bedeutender Buchmessen. Gemeinsam wird über Neuerscheinungen beraten, um die Leserinteressen bestmöglich zu bedienen.

Manchmal kommen auch Leserinnen und Leser vorbei und äußern einen besonderen Buchwunsch. So gut es geht, kommt das Team dem Wunsch nach. Die Bandbreite der Bücher im Regal ist umfänglich groß. So gut wie alles, was Leser als Stilrichtung wünschen, ist vorhanden. Mittlerweile sind auch hochwertige Zeitschriften im Angebot, berichtet Martina Stockburger.