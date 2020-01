Mit der ersten Aufarbeitung der Nazi-Jahre im neuen Buch des Heimathauses hat die Gruppe vor allem das Leseinteresse bei jungen Menschen geweckt. Dies sagte der Vorsitzende der Projektgruppe Heimathaus Tennenbronn, Robert Hermann, anlässlich eines Pressegesprächs über das Werk „Das Leben im Nationalsozialismus in Tennenbronn„.

Neuauflage ist im Gespräch

Das Buch wurde mit 500 Exemplaren aufgelegt, 400 Bücher sind bereits verkauft. Eine Neuauflage wird geprüft, so Robert Hermann. Für den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter Dieter Moosmann ist die Aufarbeitung der Geschichte eine wertvolle Bereicherung. Der Verein habe auf das Buch viele Rückmeldungen erhalten. Diese Resonanz sei nicht nur gern gesehen, sie biete auch interessante Einblicke.

Original-Quellen sensibilisieren

Ein Leser hat seine Eindrücke so festgehalten: „Viele Original-Quellen wie Zeitungsartikel und Briefe bringen den Wortlaut der Naziideologie nahe und sensibilisieren dafür, was in der heutigen Zeit an Agitation wieder aufstehen will“. Ein anderer Leser schreibt, „Die viele Arbeit, die in das Buch eingeflossen ist, lässt die Schicksale dieser schrecklichen Jahre deutlich werden. Ich hoffe, dass die Menschen heute tatsächlich daraus lernen. Es ist großartig und unglaublich“.

Reaktionen zum Buch sind aus ganz Deutschland eingegangen. Robert Hermann kennt Leser, „die das Buch in einer Nacht durchgelesen haben“. Dieter Moosmann berichtet von einer Freiburger Schule, die „mehrere Exemplare angefordert hat, um diese zum Inhalt des Schulunterrichts zu machen.“

Angst bei der Veröffentlichung

Robert Hermann räumt ein, „wir hatten etwas Angst mit der Veröffentlichung.“ Den Zeitzeugen und betroffenen Familien wurde zugesagt, ihre Aussagen und Beiträge anonym zu veröffentlichen. Nur dem Arbeitskreis sind die Namen der Urheber bekannt.

Das Buch – Preis 19,90 Euro – ist erhältlich unter der E-Mailadresse info@heimathaus.de, per Telefon 07729 1426, im Rathaus Tennenbronn, bei allen Mitgliedern der Projektgruppe sowie bei Edeka-Haas in Tennenbronn und St. Georgen.