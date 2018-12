Tennenbronn atmet auf. Die Menschen spüren, dass nach einer bleiernen Zeit mehr Bewegung ins Rathaus gekommen ist. Fast vor einem Jahr, am 2. Januar, trat Lutz Strobel in den Dienst der Stadt Schramberg und besetzte in Tennenbronn den Arbeitsplatz des Ortsvorstehers. In einem früheren Gespräch mit dem SÜDKURIER antwortet Strobel auf die Nachfrage, weshalb er nicht schon früher auf diese Stelle kandidiert habe, "Interesse hatte ich schon an dieser Tätigkeit, nur irgendwie habe ich das nicht konsequent durchgezogen."

Fast ein Jahr später, da hat es geklappt und nun ist Lutz Strobel Ortsvorsteher in der Schramberger Teilgemeinde Tennenbronn. Um es schon mal vorweg zu nehmen, Strobel fühlt sich im Ort wohl. Inzwischen konnten zahlreiche Kontakte zu Bürgern geknüpft werden. Dazu sagt Lutz Strobel, diese Kontakte seien wichtig. Und weiter: "Jeder erhält meine Zusage, dass er eine Antwort bezüglich seiner vorgetragenen Angelegenheit erhalten wird. Genau das ist es auch, was die Tennenbronner von einem Ortsvorsteher erwarten. Zuhören, sich der Sache annehmen und dann, so bald die Angelegenheit mit den betreffenden Stellen besprochen ist, eine Antwort zukommen zu lassen. Und das nicht am Telefon. Sondern jede und jeder Fragende erhält eine schriftliche Antwort, das gehört sich so", sagt Strobel im Gespräch.

Wird der Ortsvorsteher gefragt, an was er sich zum Beginn seines Antritts in Tennenbronn gerne erinnert, muss nicht lange auf eine Antwort gewartet werden. Ziemlich spontan fallen ihm dann mehrere Dinge ein. Zunächst zeigt er sich glücklich, dass er schon Wochen vor seinem Amtsantritt durch Thomas Ernst "an die Hand genommen wurde", um noch im November und Dezember die Tennenbronner Verhältnisse kennen zu lernen. Bei manchen Geburtstagen war Strobel dabei. "So lernte ich viele Tennenbronner Bürger kennen." Im persönlichen Gespräch stellte er sich vor und nahm an allen Orten etwas mit, was ihm viel bedeutet. Nämlich Kontakt zu den Menschen in Tennenbronn zu bekommen. Auch mal etwas erfahren, wo der Schuh drückt. Die Ausdehnung der Gemarkung Tennenbronn zeigte der frühere Ortsvorsteher Klaus Köser. "Er fuhr mit mir die Ecken und Zinken Tennenbronns. So erfuhr ich erst einmal, welche Ausdehnung der Ort hat. Für mich war diese Fahrt ein Gewinn für neue Erkenntnisse", so Strobel.

Dass Lutz Strobel den Kontakt zur Bevölkerung sucht, wurde sehr schnell im Dorf erkannt. So besuchte er zahlreiche Hauptversammlungen der Vereine. Erfuhr auch durch Besuche bei den Ortschaftsratfraktionen, welche Anliegen aktuell sind. Noch vor der Anstellung besuchte ich Ortschaftsratsitzungen um mehr über die Situation der Gemeinde im Verbund mit Schramberg zu erfahren. In manchen Fällen wird von mir auch Neutralität erwartet, wenn es gilt als Vermittler aufzutreten. In einigen Fällen konnte ein gutes Ergebnis erzielt werden.

Ein besonderes Lob fällt auf den Ortschaftsrat bei der Suche nach einer Wohnung. Mit dieser Zuwendung hatte ich nicht gerechnet. Inzwischen hat es mit der Wohnung geklappt. Auch die von mir ins Leben gerufenen Bürgerstammtische sind gut angekommen, weshalb diese Gesprächsreihe im kommenden Jahr fortgesetzt wird.

Die Einweihung des Premium-Auerhahnwanderweges war für Lutz Strobel das herausragende Ereignis. Hier haben alle Beteiligten an einem Strang gezogen, lobt er die Aktion. Ständig sind Wanderer auf der Strecke und die Tennenbronner Gastronomie hat ebenfalls einen Nutzen durch den Weg. Weniger erfreulich war der Tag an dem die Träume für den neuen Standort am Dorfweiher buchstäblich "den Bach hinunter gelaufen" sind. Da war schon etwas Frust aufgekommen. Dass nun das Freibad im kommenden Jahr geschlossen bleibt, ist für manche Bürger nicht nachvollziehbar, doch es war eine demokratisch gefällte Entscheidung und dieser muss Folge geleistet werden.

Im Hintergrund gehen die Planungsaktivitäten weiter, kann Strobel bestätigen. Es wird dringend Wohnraum für junge Familien gesucht. Interessenten sind genügend vorhanden. Beim Baugebiet "Bergacker IV" konnte das letzte Grundstück erworben werden. Dennoch ist der Verlauf erher etwas schleppend, ist zu erfahren. Insgesamt kann Lutz Strobel bestätigen, "in der Summe war es ein gutes Jahr für mich."