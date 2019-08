Sobald Martin Grießhaber in die Rolle das Bauern Anton schlüpft, können die 14 Teilnehmer an der Mühlenführung im Kurdobel sicher sein, dass Grießhaber altes Wissen um die Landwirtschaft preisgibt. Für Grießhaber ist die Wiesenbauernmühle längst zum Inhalt seines Lebens geworden. Viele Jahre schon widmet er Stunden seiner Freizeit, um Einheimischen und auch Gästen mehr aus der Vergangenheit des zu Schramberg gehörenden Ortsteils näher zu bringen.

„Vom Korn zum Mehl“, heißt seine Führung, die Einblicke in das bäuerliche Leben vor hundert Jahren gibt. Martin Grießhaber ist selbst ein Mann, der mit Affinität zur Technik groß geworden ist. Er versteht es, in gemäßigtem Tennenbronner Dialekt und alemannisch angehauchter Schriftsprache Dinge zu erklären, die oft simpel erscheinen, doch eine gehörige Portion Sachverständnis benötigen.

Grießhaber gibt Auskunft über die Getreidesorten, die im Schwarzwald und vornehmlich in Tennenbronn angebaut werden und worden sind. Denn die Landwirtschaft ist ein durchaus lebendiges Handwerk, das wie viele Dinge auch dem Fortschritt und der Weiterentwicklung unterliegen. Weniger Weizen, mehr Roggen, auch Hafer und mittlerweile alte Getreidesorten wie Dinkel, vereinzelt auch Einkorn, wurden im Wandel der Jahrhunderte angebaut.

Als Martin Grießhaber vorführt, wie mit der Sense das Korn geschnitten, zusammengerecht und mit dem Garbenseil gebunden und danach senkrecht aufgestellt wird, ahnen die umstehenden Gäste, welche Arbeit und Geschicklichkeit schon für die Vorarbeit zum Dreschen notwendig ist.

Im Musikpavillon hat Martin Grießhaber eine Plane ausgelegt, auf der gedroschen wird. Er erzählt von Reimsprüchen, welche der Bauer gesprochen hat, um den Dreschtakt anzugeben. Kurzerhand vorgeführt, brachten sich auch einige Gäste beim Dreschen ein und legten Hand an. Mit dem sogenannten Windsichter wurde die Spreu vom Korn getrennt. Danach folgte der Mahlgang in der 1784 nach einem Brand wieder aufgebauten Wiesenbauernmühle. Dort erfuhren die Gäste, welche Bewandtnis dem Kleiekotzer zugesprochen wurde. Mit seiner Fratze soll angeblich er die bösen Geister aus der Mühle fernhalten.

Zur Person

Martin Grießhaber engagiert sich in seinem Heimatort in vielfältiger Weise. So ist er in der Heimathausgruppe aktiv und hat viel zum Premium-Auerhahnwanderweg beigetragen. Des Weiteren engagiert er sich nicht nur als Bauer Anton, sondern auch als Schwarzwald-Guide ist er auf historischen Pfaden unterwegs. Dabei gehören das Bernecktal in all seinen Bereichen ebenso wie Schrambergs Burgruinen zum seinem Führungsangebot. (wm)