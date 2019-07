Die Bürgervereinigung Weierhalde, Linde, Schützen (WLS) setzt auf biologischen Salatanbau und ebenso auf biologisch abbaubare Seife am Wettbewerb. Und dies zahlte sich beim Sommerfest nun aus. Vorsitzender Hans-Dieter Koog hat mit der Mannschaft beim Zeltauf- und Innenausbau bereits viel geleistet. Nach dem Start des Fests wurden die rund 80 Helfer an beiden Tagen schier überrannt. Vor allem der Küchenbereich war stets gefordert. Dank der längst eingearbeiteten Besatzungen an den Grillpfannen, der Friteuse und vor allem beim Salat wurden die Wartezeiten aber auf ein Minimum reduziert.

Gerhard Schwer hat den Bierausschank im Griff. Er gehört ebenfalls zu den verlässlichen Helfern am WLS Sommerfest. | Bild: Werner Mueller

In der Bürgervereinigung gibt es Frauen, die speziell für das Sommerfest eine oder zwei Reihen Salat mehr anpflanzen, damit erntefrische Salate angeboten werden können. Von einer Dame war zu hören: „Ich bin heute um sechs Uhr aufgestanden, um Kuchen zu backen, dann ging‘s in den Stall und im Anschluss habe ich Kartoffelsalat gemacht.“ Alle Helfer engagierten sich uneigennützig im Schichtdienst, das anerkannt schnelle Servicepersonal lief Kilometer um Kilometer.

Der Musikverein „Frohsinn Tennenbronn“ spielt zum Frühschoppen- und Mittagskonzert. Im Bildvordergrund Lena Moosmann, dahinter Melissa Kaltenbacher. | Bild: Werner Mueller

Musikalisch hat die Bürgervereinigung einiges aufgeboten. Am Samstagabend bot „Face To Face“ ein ansprechendes Musikprogramm. Die Gäste freuten sich, dass im Zelt auch in unmittelbarer Nähe zur Band Gespräche am Tisch möglich waren, ohne sich gestört zu fühlen. Unter der Leitung von Bernhard Broghammer spielte sich der Musikverein Frohsinn Tennenbronn in die Gunst der Gäste beim mittäglichen Platzkonzert. Siggi und Bob gestalteten den Sonntagnachmittag musikalisch.

Gudrun Fleig von der Zinkenvereinigung Eichbach blickt auf das hoffentlich sauber gewaschene Wäschestück. Dahinter ist Luzia Staiger am Werk. | Bild: Werner Mueller

Trotz eines kurzzeitigen Schauers hielten es die Gäste im Freien unter den ausgebreiteten Sonnenschirmen aus. Auch im Zelt waren fast alle Plätze besetzt. Hans-Dieter Kook war durchaus zufrieden, was den Festbesuch betrifft. „Einfach schön, zu sehen, dass das Fest angenommen wird.“ Für 2020 kündigt der Vorsitzende bereits ein Kinderfest an. Denn dann besteht der von der Bürgervereinigung WLS gebaute und ständig gewartete Spielplatz auf der Schützenwiese seit 50 Jahren. Das wird mit den Kindern gefeiert. Generationen Tennenbronner Kinder haben auf diesem Spielplatz schöne Stunden erlebt.

Nach alter Methode wringen Angelika Rapp, links, und Elfriede King von der Bürgervereinigung RPPR das Wäschestück aus. | Bild: Werner Mueller

Der Festhöhepunkt wurde mit dem Entenrennen der 47 Kinder angekündigt. Danach starteten jeweils zwei Frauen der vier Bürgervereinigungen zum fröhlichen Wettstreit „Wäsche waschen anno 1900“. Die spaßige Aktion fand an der vorbeifließenden Schiltach statt. Waschbrett, Wäschewanne, Holzstampfer, Kernseife und Wurzelbürsten wurden zu viel beachteten handwerklichen Utensilien.