Die Narrenzunft Erzknappen aus Tennenbronn hat mit zahlreichen Gästen das 33. Jahr ihres Bestehens gefeiert. An drei Tagen fanden sich über 3000 Narren in Tennenbronn. Insgesamt 80 Zünfte sind angereist, 21 Umzugswagen sind mit dabei. Am Freitag, 25. Januar, wurde mit zehn Zünften zum Showtanz eingeladen.

Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller Bild: Werner Müller

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein