Tennenbronn vor 1 Stunde

3000 Besucher kommen zum Metalacker-Festival – und hier ist das Fazit der Fans

Die Tickets für das Heavy-Metal-Event bei Tennenbronn am Wochenende waren völlig ausverkauft, die Erwartungen im Vorfeld entsprechend groß. Musikauswahl, Organisation, Atmosphäre? So kam der Metalacker bei den Fans an.