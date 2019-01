Ein schier unendlicher närrischer Zug schlängelte sich am Sonntagnachmittag durch Tennenbronn. So etwas hatte der Ort noch nicht gesehen: 80 Umzugsgruppen waren angereist, 21 Wagen konnten bewundert werden.

Die Schuhu Hexen vom Hinterlehengricht verteilen gerne allerhand Federn. Bild: Werner Müller | Bild: Werner Mueller 78112 St.Georgen

Eine Gremmelsbacher Glepfdole blickt interessiert in die Kamera. | Bild: Werner Mueller 78112 St.Georgen

Der Karneval-Club Fellbach hatte mit 120 Kilometern den weitesten Anreiseweg. Die Narrenzunft Deißlingen konnte 320 Mitglieder dazu bewegen, zum 33-jährigen Bestehen der Narrenzunft Erzknappen mit nach Tennenbronn zu kommen. Hoch auf dem Wagen standen Zunftmeister Sven Moosmann und der zweite Zunftmeister Matthias Moosmann und jubelten den Besuchern zu.

Tennenbronn 3000 Narren machen aus Tennenbronn ein großes Narrendorf

Die Jubiläumszunft führt den Zug an, danach ging es Schlag auf Schlag. Gleich am Anfang kommentierten Thomas Wälde und Robin Moosmann flüssig und informativ. Im Dorfzentrum übernehmen Reinhard Günter und Manfred Moosmann diesen Part.

Sie feiern einen gradiosen 33. Geburtstag: In geballter Formation treten die Erzknappen an. Bilder: Werner Müller | Bild: Werner Mueller 78112 St.Georgen

Der Zug bestand zu einem großen Teil aus Hexen und Teufeln. So mancher Besucher am Wegesrand konnte schnell Bekanntschaft schließen mit den umtriebigen Narren. Die Guggenmusik "Alcaputti" unter der Leitung von Thomas Waldvogel heizte dem Publikum ein, ebenso die Musikvereine Frohsinn und Harmonie Tennenbronn. Der Umzug dauerte knapp drei Stunden, was vom Publikum einige Ausdauer abverlangte. Glücklicherweise gab es immer wieder Möglichkeiten, sich mit etwas Warmen zu verpflegen.