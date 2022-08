Essen und Trinken wie früher und eine autofreie Innenstadt. Am kommenden Wochenende wird die St. Georgener Innenstadt gefeiert wir anno dazumal. Am Samstag und Sonntag, 3. und 4. September, veranstaltet der Handels- und Gewerbeverein HGV das Heugausfest.

Es ist nach der Premiere 2018 das zweite Heugausfest, das die alte Tradition eines Festes zur Heuernte wieder aufleben lassen soll. Am Sonntag, 4. September, wird es auch einen verkaufsoffenen Sonntag geben. Für das zweitägige Fest mit zahlreichen Attraktionen und einem bunten Showprogramm wird die St. Georgener Innenstadt für den Durchgangsverkehr gesperrt. Und der Kreisverkehr am Bärenplatz rückt in die Mitte des Geschehens.

Markt auf der Hauptstraße

Das Hauptgeschehen spielt sich im Bereich der Hauptstraße, zwischen dem Abzweig Obere Gerwigstraße, bis in die Schramberger Straße, Abzweig in die Bühlstraße, ab. Dort findet an beiden Tagen ein Regionalmarkt statt, an dem rund 20 Aussteller ihre regionalen Erzeugnisse anbieten werden. Auch eine Autoausstellung der beiden St. Georgener Autohäuser Storz und Bösinger wird es geben. „Dazu gibt es auch eine Ausstellung der ZG mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen“, sagt Sabine Günter, Vizevorsitzende des Handels- und Gewerbevereins.

So wird der Verkehr umgeleitet Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird die Innenstadt von Samstag, 3. September, 7 Uhr bis Sonntag, 4. September, 22 Uhr für den Verkehr gesperrt. Die innerörtliche Umleitung erfolgt laut Ordnungsamt von der Sommerauer Straße Richtung Gerwigstraße – Gewerbehallenstraße – Bahnhofstraße – Weidenbächlestraße – Hebelstraße – Bühlstraße und umgekehrt. Beziehungsweise über die Bahnhofstraße zur Bundesstraße. Der aus Richtung Langenschiltach anfahrende Schwerlastverkehr (Lastwagen und Busse) wird an der Kreuzung L 175 (Gasthaus Adler über die K 5725 in Richtung Kaltenbronn und darüber hinaus im Bereich Kreuzung L175 Hiesemicheleshöhe – K 5724 umgeleitet. Der Linienverkehr findet normal statt.

Dazu gibt es ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm, das an beiden Tagen auf zwei Bühnen, neben dem Rathaus und mitten auf dem Bärenplatzkreisel, präsentiert wird. Ab 10 Uhr gibt es auf beiden Bühnen Musik, mit „Spiggi“, Luft und Blech und der Guggenmusik Bergstadtfetzer. Ab 16 Uhr am Samstag gibt es badische und schwäbische Comedy unter anderem mit dem „Schwarzwälder Bur“, „De Hämme“ und „Kächeles“.

St. Georgen Traum-Premiere für das Heugausfest Das könnte Sie auch interessieren

Am Sonntag beginnt das Programm auf den beiden Bühnen ab 11 Uhr mit dem Auftritt der Kindertanzgruppe des Trachtenvereins. Viel zu lachen gibt es bei den Auftritten von „Hillus Herztropfä“ und magische Momente bietet Karl-Heinz Dünnbier. Zwischendurch gibt es weitere musikalische Darbietungen.

Am Samstag finden auch die zweiten St. Georgener Heugausspiele statt. Die Teilnehmer dürfen sich in alter Manier unter anderem im Heuwagen beladen und Kuh melken messen. Erstmals gibt es die Spiele auch in einer Version für Kinder ab sechs Jahren.

Verkaufsoffener Sonntag

Am Sonntag findet dann der verkaufsoffene Sonntag des Handels- und Gewerbevereins statt. Von 13 bis 18 Uhr laden die St. Georgener Einzelhändler zum legeren Einkaufsbummel ein.

Viele Vereine helfen

Unterstützt wird der HGV bei dem zweitägigen Fest von mehreren Vereinen, die sowohl die Stationen der Heugausspiele betreuen als auch für ein abwechslungsreiches Speisenangebot sorgen werden. Mit dabei sein werden die Nesthexen, Weiher-Hexen, Bergstadtfetzer, Turnverein, Trachtenmusikverein Langenschiltach, Landfrauen St. Georgen und die Jugendfeuerwehr. Auch beim Auf- und Abbau unterstützen verschiedene Vereine, darunter der Skiverein.

Essen und Trinken wie früher

Eine Besonderheit wird das Speisen- und Getränkeangebot sein. „Es wird Essen wie anno dazumal geben“ verrät Sabine Günter. Grillwurst und Pommes wird man vergeblich suchen. Stattdessen stehen auf der Speisekarte Oberabwecken, Pellkartoffeln mit Quark, gebratene Bratwurstscheiben, Striebele und Kuchen. Zum Trinken gibt es keine modernen Limonaden, sondern unter anderem Most.