von Renate Bökenkamp

Eine Hochburg des Tourismus ist St. Georgen nicht. Die Bettenzahl in Pensionen und Ferienwohnungen ist überschaubar. Das Verkehrsamt mit Jörg Lembeck musste dazu vor 25 Jahren dem Gemeinderat von einem Rückgang bei den Übernachtungen berichten.

„Wir sind nochmal davon gekommen“, meinte er trotzdem. Der Rückgang von 7,2 beziehungsweise 8,8 Prozent sei auch auf das von Februar bis September 1994 geschlossene Hotel „Rose“ im Stockwald zurückzuführen. Das berichtet der SÜDKURIER vom 5. Mai 1995. Besonders schmerzlich sei auch der Rückgang der Übernachtungen in Ferienwohnungen, bedauert Lembeck. Das läge wohl auch daran, dass in St. Georgen bei den Mietpreisen nicht zwischen Haupt- und Nebensaison unterschieden werde.

Fokus auf Arbeitsplätze

Was aber in St. Georgen besonders fehle, sei ein Hotel mit mindestens 80 Betten, so dass auch Busgesellschaften die Schwarzwaldstadt anfahren und die Teilnehmer unter einem Dach nächtigen können. Zwar würden entsprechende Investoren gern aufgenommen, doch stehe die Bergstadt als Feriendomizil eben nicht so hoch im Kurs. Aus der Statistik des Verkehrsamtes geht außerdem hervor, dass die Ortsteile von St. Georgen gern gebucht werden. Die Übernachtungs- wie Gästezahlen liegen jeweils höher als in der Kernstadt. In der Diskussion im Gemeinderat mahnte Stadtrat Richard Schuster an, die Natur bei der Aufstellung des Flächennutzungsplanes nicht außer Acht zu lassen. Es würde unter Umständen naturgegebenes Kapital für Gewerbegebiete verschenkt. Bürgermeister Wolfgang Schergel stimmte dem zu, machte aber deutlich, dass der Tourismus in St. Georgen im Zweifelsfalle nur ein Zusatzgeschäft sei. Das Hauptaugenmerk liege darauf, in der Bergstadt und seinen Ortsteilen Arbeitsplätze zu erhalten.