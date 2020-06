von SK

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung an einem Auto, die in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Ludwig-Weisser-Straße begangen wurde.

Ein Unbekannter zerkratze laut Polizei ringsum einen schwarzen Fiat Tipo, der in einer Grundstückseinfahrt geparkt war. Den entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf rund 5000 Euro.

Sie bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen, erreichbar unter der Telefonnummer 07724/949500, in Verbindung zu setzen.