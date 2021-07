Die Nachfrage nach den Flächen ist groß. Einer der ersten Mieter ist eine Bäckerei. Der SÜDKURIER hat mit den Inhabern über ihre Pläne gesprochen – und darüber, warum der Standort für sie so attraktiv ist.

Das große PE-Logo prangt bereits an der Stirnseite der verglasten Gebäudefront, ein deutliches Zeichen dafür, dass die Bauarbeiten am Neubau des PE-Gebäudes an der Bundesstraße auf die Zielgerade eingebogen sind. Ab September sollen hier die Mieter