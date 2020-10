Lag die Zahl der Corona-Infizierten am Dienstag in der Bergstadt noch bei 54 bestätigten Fällen, so ist die Zahl am Donnerstagmorgen auf 60 angestiegen. Das teilt das Landratsamt Schwarzwald-Baar mit. Von den sechs neuen Fällen stünde lediglich ein gesicherter Fall in Zusammenhang mit dem Fußballspiel in Peterzell, so das Landratsamt.

Außerdem teilt das Landratsamt am Donnerstagnachmittag mit, dass sich drei Personen, die in der technischen Versorgung des Hotels Federwerk tätig seien, mit dem Virus infiziert haben. „Eine Gefahr für Gäste und den Service-Bereich ist dadurch noch nicht absehbar“, schreibt das Landratsamt.

Hotelgäste, die sich im Zeitraum vom 28. September bis zum 2. Oktober dort aufgehalten haben, seien vom Gesundheitsamt informiert worden. Besuchern, die das Hotel an den oben genannten Zeiten besucht haben, empfiehlt das Landratsamt unabhängig von den Beschwerden ein Covid-Abstrich.

Wie das Gesundheitsamt am Donnerstag mitteilt, steigen derzeit im gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis die Zahlen der Personen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, an.