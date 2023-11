Auch in St. Georgen gibt es Kinder, die aus finanziellen Gründen Weihnachten nicht so feiern können, wie man sich das für den Nachwuchs wünschen würde. Daher organisiert die Stadtverwaltung gemeinsam mit der Wirkstatt wieder einen Kinder-Wunschbaum, berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung. Einen Herzenswunsch abgeben können Kinder ab Jahrgang 2009 und jünger, pro Kind ist nur eine Wunschkarte möglich.

Die ausgefüllte Wunschkarte ist bis Freitag, 17. November, an der Zentrale im Rathaus abzugeben. Die Karten werden ab dem 21. November anonym mit einer Wunschnummer am Weihnachtsbaum im Rathaus – dem Wunschbaum – aufgehängt.

Auch gibt es dieses Jahr wieder den virtuellen Kinder-Wunschbaum. Als virtueller Wunschpate können Spender sich unter der Homepage www.wunschbaum.mein-st-georgen.de registrieren und sich eine Weihnachtskugel aussuchen. Hinter jeder Weihnachtskugel versteckt sich ein beschriebener Herzenswunsch, der erfüllt werden kann. Die Vorgehensweise wird auf der Homepage genauer erklärt. Alle Daten bleiben anonym.

Bis zum 1. Dezember 2023 haben die Geschenkpaten die Möglichkeit, eine oder mehrere Wunschkarten vom Baum abzuhängen und das entsprechende Geschenk zu besorgen. Die Geschenke können bis zum 4. Dezember im Rathaus an der Zentrale abgeben. Die Geschenke müssen am Montag, 18. Dezember, zwischen 10 und 11 Uhr oder zwischen 15 und 16 Uhr oder am Dienstag, 19. Dezember, zwischen 15 und 16 Uhr von den Beschenkten abgeholt werden. Zu jedem Geschenk wird die Stadt St. Georgen zwei Eintrittskarten für das Hallenbad dazulegen.

Spender können auch mit einer Geldspende an der Aktion teilnehmen. Damit werden Wünsche erfüllt, die keine Wunschpaten gefunden haben. Die Spenden können mit dem Verwendungszweck „Kinder-Wunschbaum“ auf die folgende Bankverbindung eingezahlt werden: Stadtkasse, Konto bei der Sparkasse Schwarzwald Baar,

IBAN: DE28 6945 0065 0009 0044 09, BIC: SOLADES1VSS.