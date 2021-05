Die Bürgerstiftung feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen und hat nun, pünktlich zu diesem Anlass, eine besondere Auszeichnung erhalten. Das Gütesiegel des Bundesverbands Deutscher Stiftungen. Es bestätigt, dass die Bürgerstiftung zehn Kriterien erfüllt, die als Qualitätsmerkmal gelten.

Für Stiftung eine Bestätigung

Für die Verantwortlichen in St. Georgen sind diese Kriterien eine Selbstverständlichkeit, doch umso schöner ist es, die gute Arbeit bestätigt zu bekommen. „In den vergangenen zehn Jahren wurde bei der Bürgerstiftung eine stabile Basis für die effiziente und zuverlässige Stiftungsarbeit geschaffen“, sagt Erwin Müller, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung. Die zehn Merkmale, die es zu erfüllen galt, gelten dabei seit jeher als Richtschnur. Sie lauten: Gemeinnützigkeit, viele Stifter, Unabhängigkeit, lokale Arbeit, Vermögen, Vielfalt, Bürgerschaftliches Engagement, Öffentlichkeit, Netzwerke und Transparenz.

„Zum zehnjährigen Bestehen ist das Gütesiegel eine schöne Bestätigung“, sagt Ute Scholz, Stiftungsratsvorsitzende. Hinter dieser Bestätigung stecke viel Arbeit, obwohl schon viele Voraussetzungen durch die jahrelange Arbeit erfüllt waren. Zunächst habe er, so sagt Erwin Müller, geschaut, was zu tun ist und welche Unterlagen nötig sind. Dann folgte der Entschluss sich zu bewerben, dafür die Bewerbungsgebühr in Kauf zu nehmen – und es hat funktioniert. Die eingereichten Unterlagen haben genügt, um das Gütesiegel zu erhalten. Es ist nun zwei Jahre lang gültig und für die Verantwortlichen ein „Qualitätsbeweis“.

Durch Corona per Post

Eigentlich sollte die Auszeichnung durch den Bundesverband bei einer schönen Regionalveranstaltung vergeben werden, durch die Corona-Pandemie war aber auch das Gütesiegel recht unpersönlich überreicht und der Bürgerstiftung zugeschickt worden. Unpersönlich – das trifft wohl auch auf die Feierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen in diesem Jahr zu. Früh war bei der Planung klar, dass es durch die Pandemie kein großes Fest mit vielen Menschen geben wird. Es findet nicht statt, wie so vieles in den letzten Monaten der Einschränkungen.

Vier Projekte für 2021

Vier Projekte stehen in diesem Jahr im Fokus der Stiftung – eines soll pro Quartal realisiert werden. Im Frühjahr hat die Bürgerstiftung kostenlos Blumensamen ausgeben. Später folgt ein Radservice-Punkt am Klosterweiher, an dem man sein Fahrrad mit bereitgestelltem Werkzeug reparieren oder den Reifen aufpumpen kann. Ebenfalls soll ein Trinkwasserspender im Hochwald, in der Nähe des Trimm-dich-Pfads, installiert werden. Ursprünglich sollten die Projekte in der genannten Reihenfolge im zweiten und dritten Quartal umgesetzt werden. Jetzt müsse man schauen, was sich zuerst umsetzen lässt. „Wir sind auf einem sehr guten Weg. Es gibt bei der Umsetzung aber sehr viele Dinge zu beachten“, sagt Ute Scholz. Unter anderem, so sagt Erwin Müller, sei die Lieferzeit für den Radservice-Punkt deutlich länger als geplant. Und auch die Trinkwasserverordnung des Landes Baden-Württemberg sorgt dafür, dass man für den Trinkwasserspender höchsten Anforderungen gerecht werden muss. Für das Jahresende ist ein Mediaprojekt vorgesehen, dass die Stiftung aber noch näher definieren will.

Weitere Ideen und Anregungen sind bei den Verantwortlichen der Bürgerstiftung permanent gefragt. Einen Kontakt zur Bürgerstiftung gibt es postalisch in der Leopoldstraße 1 oder im Internet unter www.buergerstiftung-st-georgen.de. Die Verantwortlichen freuen sich über Anträge für eine Unterstützung, aber auch über Zuwendungen im zehnten Jahr des Bestehens.