Das letze Nein aus St. Georgen zu einer Ansiedlung des Drogeriemarkts dm ist etwas mehr als zwei Jahre her. Viele konnten die Entscheidung nicht verstehen, der Wunsch danach blieb bei vielen groß. Ein anderes Neubauprojekt gibt es schon bald: das von Aldi.

Die Anforderungen sind hoch

Doch gibt es auch Bewegung in Sachen eines Drogeriemarkts? Bürgermeister Michael Rieger sieht „ein Riesenthema“. Gespräche mit dem Konzern hat es schon gegeben, Konkretes gibt es aber derzeit nicht. Vor allem, weil die Anforderungen aus der Bergstadt hoch sind.

Innenstadt-Relevanz ist zentral

„Das Sortiment von dm hat Innenstadt-Relevanz“, sagt Rieger und macht erneut zum Thema, was schon vor gut zwei Jahren für das Nein gesorgt hat. „Wir wollen, dass die Innenstadt belebt bleibt“, so der Bürgermeister.

St. Georgen Steigender Bedarf: Wie reagiert St. Georgen auf die große Nachfrage nach Kita-Plätzen? Das könnte Sie auch interessieren

Heißt: Dass noch mehr außerhalb des Zentrums eingekauft wird, ist nicht gewollt. Zudem gebe es das Angebot eines Drogeriemarkts durch Müller in der Innenstadt schon, auch Edeka führt entsprechende Artikel.

Was wird aus A. Maier-Gelände?

Flächen für eine Ansiedlung in der Innenstadt gibt es nicht – noch nicht. Denn, so sagt Rieger, in einigen Jahren könnte relevant werden, was aus dem ehemaligen Firmengelände A. Maier wird. Die Räumlichkeiten sind im Eigentum der Stadt und momentan mehrheitlich ungenutzt.

Das ehemalige A. Maier-Firmengebäude steht derzeit mehrheitlich leer, wird bald aber als Rathaus benutzt. In einigen Jahren könnte es Entwicklungsfläche werden. Denkbar ist Wohnungsbau und auch Einzelhandel. | Bild: Ganter, Patrick

Wird das Rathaus aber neu gebaut oder saniert, soll hier die Verwaltung für die Dauer der Arbeiten einziehen. Erst wenn das Gelände dafür nicht mehr benötigt wird, wird spannend, was sich auf dem Areal entwickelt. Groß genug wäre die Fläche allemal: Für die Ansiedlung von Einkaufsmärkten, aber auch für den Wohnungsbau.