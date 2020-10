Der Gasthof Großbauer-Linde ist ab sofort geschlossen. Am Wochenende sei das letzte Mal geöffnet gewesen, wie Pächterin Petra Säger erklärt. Sie hatte das Gasthaus nach einigen Jahren der Schließung im vergangenen Jahr wiedereröffnet. Die Familie von Verpächter Lothar Baur plant nun einen Neustart in eigener Regie.

„Wir mussten wegen Corona die Reißleine ziehen“, sagt Petra Säger auf SÜDKURIER-Nachfrage. Man habe sich schon bei der ersten Welle im März und April Gedanken gemacht und nun eine Entscheidung treffen müssen. Diese Entwicklung habe sich länger abgezeichnet. Sie sei nun, durch Auflagen der Corona-Verordnung, nochmals verschärft worden.

Petra Säger

Oft ein Minus in der Kasse

Ein weiteres, wesentliches Problem des Gasthofs sei, dass der Betrieb sehr wetterabhängig ist. „Am Sonntag vor einer Woche hatten wir sieben Gäste“, sagt sie. Daraus resultierte, dass das Ausflugslokal phasenweise in die roten Zahlen rutschte. Am Abschiedswochenende sei es aber nochmal gut gelaufen. Ebenso wie in den Sommermonaten. Petra Säger lobt ihr tolles Team und die Gäste, die dafür gesorgt hätten, dass der Betrieb viel Freude bereitet habe. „Wir hatten eine sagenhafte Zeit.“ Nun will sie sich auf ihre Physiotherapie-Praxis in Mönchweiler fokussieren.

Wiedereröffnung in 2021 geplant

Die Familie von Verpächter Lothar Baur will den Betrieb aufrechterhalten. Er betont, dass er bedauere, dass Petra Säger den Gasthof nicht weiterführt. „Wir und auch die Gäste waren immer zufrieden“, sagt er. Er werde nun die Entwicklung durch die Corona-Pandemie abwarten und über den Winter schließen. Dass der Gasthof danach wieder eröffnet wird, sei aber bereits sicher.