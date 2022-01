Für ziemlich genau 13 000 Einwohner im Schwarzwald-Baar-Kreis ist St. Georgen der Lebensmittelpunkt. Hier, in der viertgrößten Stadt des Landkreises wohnen, arbeiten, leben sie, sind sie daheim. Was die Einwohner an ihrer Stadt schätzen, ist die Vielzahl aus Mosaiksteinen, die sich zu einem Gesamtbild zusammenfügen, die St. Georgen lebens- und liebenswert machen.

Dazu zählen ein umfassendes Schulnetzwerk ebenso wie eine Vielzahl innovativer Unternehmen, die zusammen rund 5000 Arbeitsplätze bieten. Attraktive Wohnlagen zu vergleichsweise günstigen Miet- und Grundstückspreisen bieten jungen Familien beste Vorrausetzungen für einen gelungenen Start in die Zukunft. Lokale Einzelhändler bieten eine bunte Einkaufsvielfalt. Und nicht zuletzt sind es die vielfältigen Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten, die den Einwohnern und natürlich auch den Feriengästen zur Verfügung stehen, die sich bei ihren Gastgebern erholen und die sowohl die gute Luft als auch die gastronomische Vielfalt schätzen.

Damit St. Georgen auch weiterhin für Einwohner, Feriengäste und Neuzugezogene gleichermaßen attraktiv bleibt, macht sich die Stadt schick und fit für die Zukunft. Das Vorantreiben des Breitbandausbaus, um den künftigen technologischen Anforderungen gewachsen zu sein, läuft auf Hochtouren. Und in diesem Frühjahr startet, nach mehrjähriger Planung, die Umgestaltung der Kernstadt, die damit ihren 70er Jahre-Charme ablegt und unter anderem mit einer Modernisierung des Marktplatzes ihr Gesicht markant verändern und ein neues Zentrum mit einem hohen Maß an Aufenthaltsqualität für die Bürger schaffen wird.

Die Einwohner konnten sogar mitbestimmen, wie der Marktplatz später aussehen soll. Hierzu sagt Bürgermeister Michael Rieger: „Die anstehende Innenstadtsanierung wird den Bürgerinnen und Bürgern und auch dem Handel eine deutliche Attraktivitätssteigerung bringen. Unsere Lebensqualität ist das, was Neubürger anzieht und unsere Einwohner in St. Georgen hält. Es gibt sehr viel Gutes hier. Wir schauen deshalb zuversichtlich in die Zukunft.“

Das kulturelle Angebot in St. Georgen kann mit dem einer Metropole gleichziehen. Zeitgenössische Kunst begegnet einem hier quasi auf Schritt und Tritt in Schaufenstern in der Innenstadt. So kommt man unweigerlich mit Kunst in Berührung und kann sich mit ihr auseinandersetzen. Überhaupt geben eine Vielzahl von Museen Einblicke in die Tradition und Geschichte der Bergstadt. Das einzigartige Deutsche Phonomuseum bietet eine nahezu lückenlose Darstellung der Entwicklung der Phonotechnik.

Das Rad der Zeit um einige Jahrhunderte zurückdrehen lässt sich beim Besuch des Heimatmuseums „Schwarzes Tor“. Das einzige noch im Original erhaltene Bauernhaus in der Innenstadt birgt Schätze aus dem bäuerlichen Leben von vor mehr als 220 Jahren. Oder wie wäre es mit einem Theaterbesuch? In einem kleinen, von einem Verein geführten Theater gibt es regelmäßig hochwertige Eigenproduktionen von und für Kinder bis zum Erwachsenentheater bis hin zum Unterhaltungsabend mit bekannten Kabarettisten und Stars der Comedy-Szene.

Musikalische Angebote unterschiedlicher Gruppierungen, vom Jugendsinfonieorchester über Jazzformationen bis zur Blasmusik bieten Musikliebhabern unterschiedlicher Couleur die passenden Klänge. (spr)