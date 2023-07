Christiane King wird neue Schulleiterin am Thomas-Strittmatter-Gymnasium in St. Georgen. Im Gespräch mit dem SÜDKURIER hat sie verraten, was ihr an dem Rollenwechsel von der Lehrerin zur Direktorin gefällt und was sie bewogen hat, sich an dieser Schule zu bewerben. Und dass ihr das Schulgebäude auf dem Rossberg ziemlich vertraut ist.

Christiane King kennt das Bildungszentrum seit über 30 Jahren. Das Schuljahr 1991/92 verbrachte sie hier als Referendarin. „Damals hieß der Direktor Gassert und es war noch nicht das TSG, sondern das Gymnasium St. Georgen“, erinnert sie sich noch genau. Groß verändert habe sich das Schulgebäude seither nicht. „Der Wiedererkennungswert ist da“, sagt sie und schmunzelt. Zudem hat die Französischlehrerin viele Jahre in den Räumen des Bildungszentrums VHS-Kurse gegeben. Zuletzt war sie im vergangenen Jahr mit weiteren Kollegen bei den Abiturprüfungen am TSG.

Auf die Idee, sich als Schulleiterin zu bewerben, kam Christiane King erst, als sie die Ausschreibung der Stelle bereits zum zweiten Mal wahrnahm. Bis dahin hatte sie nicht vor, die Schule zu wechseln. „Ich habe am Gymnasium am Deutenberg die komplette Sanierung und Digitalisierung begleitet“, sagt sie. Als ihr die Ausschreibung der Stelle in St. Georgen zum zweiten Mal auffiel, habe sie sich intensiver mit dem Gedanken des Rollenwechsels befasst.

Für sie selbst sei der Schritt von der Lehrerin zur Direktorin kein großer mehr gewesen: „Ich war an meiner bisherigen Stelle ja Abteilungsleiterin und konnte mich dort sehr stark in der Gestaltung einbringen.“ Von ihrer neuen Aufgabe verspricht sich Christiane King, dass sie noch mehr gestalten kann: „Das ist mir wichtig.“ Wichtig sind der neuen Direktorin auch vor allem die Schülerinnen und Schüler. „Diese sollen im Mittelpunkt stehen.“ King sieht Schule nicht nur als Lern- sondern vor allem auch als Lebensraum. „Die Schülerinnen und Schüler sollen sich wohlfühlen, damit sie beste Leistungen erbringen können.“

Was der gebürtigen Schrambergerin an ihrer neuen Wirkungsstätte gefällt: das Schulprofil. „Das TSG hat eine tolle Club-of-Rome-Philosophie“, sagt sie. Themen wie Klimawandel und Nachhaltigkeit habe der Club-of-Rome-Gedanke schon vor vielen Jahren geprägt. Hier habe ihr Vorgänger im Amt, Ralf Heinrich, bahnbrechende Arbeit geleistet, die sie unbedingt weiterführen will.

Überhaupt hat Christiane King nicht vor, das System zu verändern. „Das Rad ist in Schwung und Alexander Mosbacher hat dafür gesorgt, dass es in Schwung bleibt“, würdigt sie die Arbeit des Stellvertreters, der, gemeinsam mit einem Lehrerteam, die seit eineinhalb Jahren unbesetzte Schulleiterstelle am TSG kommissarisch übernahm.

Nachdem Christiane King eine Stippvisite am TSG eingelegt hat, wird auch sie jetzt erst einmal Ferien machen, bevor sie zum neuen Schuljahr, das am Montag, 11. September, beginnt, als neue Direktorin am TSG durchstarten wird.