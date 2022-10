Der Klimawandel mit seinen Wetterereignissen wie extremer Trockenheit und Stürmen setzen dem Wald gewaltig zu. Kann man ihn da noch fit für die Zukunft machen?

In der Sitzung des Gemeinderats stellten Forstrevierleiter Thomas Leser und Sven Jager vom Kreisforstamt jetzt ihre Pläne dafür vor.

Der romantische Schwarzwald bald passé?

Und eins wird sofort klar: Vom romantischen Bild des Schwarzwaldes – in dem seit tausenden von Jahren Fichten und Tannen dominieren – wird man sich schon bald verabschieden müssen. Denn: Um sich auf die klimatischen Veränderungen einzustellen, sollen die Wälder künftig mit Laubbaumarten aufgeforstet werden.

„Seit 2018 verzeichnen wir extreme Trockenheit. 2020 und 2021 kamen noch Stürme dazu.

Schäden nach Sturmereignissen, wie auf dem Bild nach „Sabine“ im Februar 2020, wo der Sturm eine Schneise in ein Waldgebiet auf der Seebauernhöhe geschlagen hat, und andere Klimaeinflüsse haben Auswirkungen auf die künftige Entwicklung von klimastabilen Mischwäldern. | Bild: Sprich, Roland

Beide Ereignisse sind Türöffner für den Borkenkäfer“, erläuterte Sven Jager. Im Zuge der periodischen Betriebsplanung für die Forsteinrichtung bis 2032 wird die Neuausrichtung des Waldes definiert. Bei der Verjüngung lautet das Credo demnach „viele Baumarten unterschiedlicher Altersklassen für einen stabilen Bestand.“

Wird die Forsternte jetzt schwieriger?

Dabei sollen vor allem Eichen, Ulmen und Buchen für die Durchmischung des Waldbestandes aufgeforstet werden, sagte Thomas Leser.

Stadträtin Karola Erchinger (Freie Wähler) wollte wissen, ob die Forsternte künftig schwieriger werden wird, wenn man mit den Holzerntemaschinen nicht mehr so einfach an die Ernteflächen komme und ob sich das auf den Preis auswirke. Und tatsächlich: stehen diese Überlegungen durchaus im Raum, sagte Leser.

Was heute gemacht wird, ernten erst unsere Urenkel

Trotz aller Maßnahmen dürfe man das Nadelholz nicht ganz außer Acht lassen dürfe. Dies sei wichtig für die Bauwirtschaft, sagt Georg Wentz (FDP) „Das ist ein Generationenvertrag. Was heute gemacht wird, ernten erst unsere Urenkel.“ Wentz hoffe, dass sich die Fichte als am stärksten im Schwarzwald verbreitete Nadelbaum, an die klimatischen Veränderungen anpasst.