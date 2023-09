Auf dem Marktplatz schreiten die Sanierungsmaßnahmen mit großen Schritten voran, und die St. Georgener Bürger sehen rot – wortwörtlich.

Vor kurzem wurde eine Abdichtmasse auf die Oberfläche der abgefrästen Marktplatzoberfläche aufgetragen. Sobald die leuchtend rote Masse getrocknet ist, kommt eine weitere Isolations- und Abdichtschicht darüber. Darauf wird dann später die endgültige Oberfläche aus Ortbeton gegossen.

St. Georgen Unterer Teil der Gewerbehallestraße wieder frei Das könnte Sie auch interessieren

So soll die darunter liegende Tiefgarage künftig von Wassereintrag von oben geschützt sein. Auch die Arbeiten an der neuen Tiefgarageneinfahrt in der Gewerbehallestraße kommen gut voran. Die Gewerbehallestraße ist noch einige Zeit voll gesperrt.

Dort wurden neue Gas-, Strom- und Wasserleitungen verlegt. Die Fahrbahnoberfläche ist bereits wieder weitgehend geschlossen, derzeit müssen noch die Fahrbahnbegrenzungen verlegt werden.

Die Sanierung bringt derzeit viele Einschränkungen für die St. Georgener. | Bild: Sprich, Roland

Im Oktober soll die für den Innenstadtverkehr wichtige Gewerbehallestaße dann wieder für den Verkehr freigegeben werden können.