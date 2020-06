Ein Dorn im Auge, beziehungsweise in den Ohren vieler Anwohner in Brigach ist der Lärm, den Motorradfahrer auf der Landesstraße 175 verursachen, die genau durch den größten Sankt Georgener Teilort führt. Vor allem an Sonn- und Feiertagen seien Motorradfahrer hier gerne unterwegs und der Lärm schier unerträglich. Das Problem sei, dass die Zweiradfahrer schon vor dem Ende des Ortsschilds offenbar meist ordentlich am Gasgriff drehen und die Drehzahlen ihrer überwiegend PS-starken Zweiräder nach oben pressen.

Zu dieser Problematik schlug ein Anwohner jetzt in der Sitzung des Ortschaftsrates vor, dass die Stadt Sankt Georgen doch der bundesweit aktiven Initiative gegen Motorradlärm beitreten könnte. Hier haben sich in den vergangenen Monaten bereits mehr als 100 Gemeinden und einige Landkreise im Südwesten Baden-Württembergs angeschlossen, darunter auch die Nachbargemeinde Furtwangen. Mit der Initiative wollen Kommunen einerseits erreichen, dass die Politik die Motorrad-Hersteller dazu bringt, die so genanten Feuerstühle lärmreduzierter zu bauen. Außerdem soll rücksichtsloses und lautes Fahren härtere Sanktionen nach sich ziehen und Gemeinden sollen mehr rechtliche Möglichkeiten bekommen, um den Motorradlärm wirksam einzudämmen.

Ortschaftsrat Michael Krompholz bezweifelte in der Sitzung, dass allein der Beitritt zur Initiative den Motorradlärm eindämmen kann. „Mehr Kontrollen durch die Polizei wäre effektiver.“ Wenn die Polizei regelmäßig am Wochenende in Brigach eine gezielte Kontrolle von Motorrädern vornehmen würde, würde sich das in Bikerkreisen schnell herumsprechen.

Fakt ist: Bei vielen Motorradkäufern gibt es ein Interesse an regelbaren Auspuffanlagen. Per Knopfdruck kann dann am Lenker und während der Fahrt das Sound-Erlebnis für den Fahrer stufenweise reguliert werden. Am Markt gibt es dazu legale Angebote und vpr allem auch illegale Offerten.

Ortsvorsteher Georg Wentz sagte, dass er das Thema im Gemeinderat vorbringen werde. .

