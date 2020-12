von vir

Trotz der Corona-Krisenzeit soll es auch bei den Ärmsten der Armen in Rumänien ein wenig Weihnachtsfreude geben: Dafür sorgte jetzt wieder der Freundeskreis Oradea-VS-Villingen dank der Spendenbereitschaft zahlreicher hilfsbereiter Menschen weit über das Kreisgebiet hinaus.

Hilfsgüter an verschiedene Organisationen verteilt

In den vergangenen Wochen konnte ein Lastwagenfahrer aus Oradea mehrfach Hilfsgüter im Villinger Lager abholen und nach Oradea mitnehmen, wo diese an verschiedene Hilfsorganisationen weiterverteilt wurden. An dieser Weihnachtsaktion beteiligten sich die Villinger Südstadtschule, die Grundschule Pfaffenweiler und die Kolpingsfamilie St. Georgen, welche allein 507 schön verpackte Kinderpäckchen gebracht hatte. Diese sind für Heim-, Straßen- und Schulkinder in Oradea bestimmt.

Eine Abordnung der Altstadtpfarreien von Konstanz bringt 250 weihnachtlich verpackte Lebensmittelpakete. | Bild: Irmgard Rösch

Als besonders aktiv erwiesen sich wieder die Frauen der Katholischen Frauengemeinschaft von Brigachtal und erstmals auch von Döggingen sowie der Altstadtpfarreien Konstanz, welche allein 250 wertvolle Lebensmittelpäckchen gebracht haben. Diese bedeuten in den besonders armen Karpatendörfern und in den Armenvierteln rings um Oradea oft Überlebenshilfe. Dass die Pakete auch gerecht verteilt werden, dafür sorgen die Caritas, eine katholische Schwesterngemeinschaft und das Deutsche Forum in Oradea.

Warme Anziehsachen für Kinder gestrickt

Mehrere Handarbeitsgruppen und einige private fleißige Strickerinnen haben auch wieder Pullis, Mützen, Schals und Handschuhe für die Heimkinder und ein Kinderdorf gestrickt.

Die aktiven Helferinnen und Helfer rings um Organisatorin Irmgard Rösch arbeiteten in den letzten Wochen unermüdlich im Lager, um auch andere Hilfsgüter, wie Kleidung, Schuhe, Bettwäsche, Haushaltsgegenstände und Spielsachen zu verpacken, die zusammen mit den gespendeten Möbeln nun die 1500 Kilometer lange Reise in den Osten angetreten haben.

Arzt spendet Praxiseinrichtung

Besonders notwendige Hilfe leistete auch ein Arzt aus dem Kreisgebiet, der seine gesamte Praxiseinrichtung spendete, damit ein in der Corona-Zeit dringend benötigtes Notkrankenhaus in einem Karpatendorf eingerichtet werden konnte. Auch gespendete Krankenbetten aus verschieden Altenheimen im Kreisgebiet fanden hier gute Verwendung.

St. Georgener Firma hilft mit Transportdiensten

Sehr dankbar ist der Freundeskreis Oradea auch für die Hilfe der Firma ebm-papst aus St. Georgen, welche wöchentlich gut verpackte Paletten mit Hilfsgütern kostenlos in ihre neu errichtete Zweigfirma nach Oradea mitnimmt. Dort werden die Pakete von der Caritas abgeholt und an dafür bestimmten Hilfsorganisationen weiterverteilt. Auch dieser Weg funktioniert einwandfrei.

Sehr dankbar für jegliche Geldspenden

Die aktuelle Notlage in Rumänien machte es auch dringend erforderlich, dass der Freundeskreis Oradea den verschiedenen Hilfsorganisationen mit Geldspenden helfen musste, damit sie überhaupt überleben können. Sehr dankbar ist der Freundeskreis deshalb auch für jegliche Geldspenden, die privat, von Gruppen der Katholischen Frauengemeinschaft und vor allem über eine Geldspendenaktion der Frauen aus dem Bereich Odenwald-Tauber großzügig geleistet wurden.

Oster- und Sommertransporte mussten abgesagt werden

Leider mussten in diesem Jahr die schon komplett organisierten Oster- und Sommertransporte wegen der Pandemie abgesagt werden und nun kann aus demselben Grund der Weihnachts-Hilfstransport nicht stattfinden. Doch die Freude über die dennoch gelungene Weihnachtshilfe ist bei allen Helfern riesengroß. Denn die Notlage, besonders in den Armenvierteln und Landgemeinden, ist unbeschreiblich groß.

Flüchtlinge packen mit an

Viel Dank verdienen zudem die ebenfalls ehrenamtlich tätigen Helfer unter Leitung von Helmut Conz, der von Flüchtlingen aus verschiedenen Ländern unterstützt wird und fast täglich unterwegs war, um Hilfsgüter einzusammeln.

Hilfsgüter-Abgabe nach Absprache

Der Freundeskreis dankt somit wieder allen hilfsbereiten Menschen, die dazu beigetragen haben, dass auch diese Weihnachtshilfe trotz Corona stattfinden konnte. Leider muss das Hilfsgüter-Lager des Freundeskreises in der Wöschhalde 7 weiterhin offiziell geschlossen bleiben. Doch unter strengen Sicherheits-Auflagen ist es möglich, Einzeltermine für die Abgabe besonders benötigter Hilfsgüter per Telefon zu vereinbaren.