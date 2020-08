Es ist 9 Uhr morgens auf dem Untermühlbachhof in Peterzell. Anke Lützow, die Haare mit einem großen Tuch zurückgebunden, steht bereits in der Käserei. Vor ihr in einem großen, kupferfarbenen Bottich befinden sich rund 500 Liter Rohmilch, in den sie bereits Lab gegeben hat. Eine Flüssigkeit, die aus dem Magen von Kälbern gewonnen wird und die dafür sorgt, dass die Milch eindickt. Daraus sollen später sechs große, runde Bergkäse entstehen.

Das in die Milch gegebene Lab, sorgt dafür, dass die Milch eindickt. Wie eine Art Ricotta sieht das Gemisch aus. Noch fehlen einige Schritte, bevor daraus ein Bergkäse entstehen kann. | Bild: Jennifer Moog

Doch bevor es in der Käseherstellung einen Schritt weiter geht, muss der Inhalt des Bottichs erst einmal ruhen – rund eine Stunde, in der das Lab seinen Dienst tut. Genug Zeit für ein ausgiebiges Frühstück, gemeinsam mit allen Hofbewohnern. An einem langen Tisch auf der Terrasse des Hofs sitzen jung und alt gemeinsam. Auf der Tischplatte: frische Milch von eigenen Kühen, Butter, Käse, Marmelade – alles selbst gemacht.

Corona-Krise kurbelt Käseverkauf an

Dass der Trend weggeht von industriellen Produkten, hin zu mehr Waren von regionalen Höfen, spürt auch der Untermühlbachhof. Denn: Derzeit laufe, so Lützow, ihr Käsegeschäft gut – besser als in den Vorjahren. Sie glaubt, dass das an den Folgen der Corona-Krise liegt. Denn statt in den Urlaub zu fahren, wären in diesem Jahr Viele zuhause geblieben und hätten folglich auch mehr eingekauft. Auch dem Skandal beim Fleischproduzenten Tönnies misst sie Bedeutung für die gestiegene Nachfrage zu. Denn dadurch sei das Interesse am Kauf von regionalen Lebensmitteln ebenfalls gestiegen, sagt Lützow.

Nach dem ausgiebigen Frühstück geht es für Lützow zurück in die Käserei. Dort kommt nun die Käseharfe zum Einsatz. Die nun ricottaähnliche Masse wird damit so lange zerschnitten, bis kleine Käseklumpen entstehen. Fast eine Stunde muss gerührt werden, bis die Käseklumpen klein genug sind.

Video: Jennifer Moog

Nebenher schöpft Lützow die Molke mit den an der Oberfläche schwimmenden Käsebrocken ab und gießt sie über Siebbehälter. Aus der noch nicht erhitzten Käsemasse soll dann Käse, ähnlich dem Mozzarella oder dem Feta, entstehen.

Mit Kapuzinerkresse vermengt, soll aus dieser Masse eine Art Fetakäse entstehen. | Bild: Jennifer Moog

Seit 1993 ist Lützow auf dem Untermühlbachhof zuhause, hat dort ihre Ausbildung gemacht und fertigt seitdem mehrmals in der Woche Käse. Inzwischen nicht mehr ganz so oft wie früher. Jeder Käse schmecke anders, keiner sei gleich. Am meisten liebe sie es, den Prozess des Käses zu beobachten. „Es ist schön, zu sehen, wie aus der Milch, die ich zum Käse verarbeitet habe, ein Käse wird, den ich dann einem Kunden reichen und sagen kann: Den Käse habe ich gemacht“, sagt sie.

Obwohl sie Biologie studiert hat und ihr damit viele andere Möglichkeiten offen lagen, hat sie sich für eine Ausbildung auf dem Untermühlbachhof entschieden, denn schon während des Studiums habe sie auf einem Bio-Hof gearbeitet und wusste, dass ihr das Freude bereitet.

Für den Bergkäse geht es nun an den nächsten Schritt. Er wird auf rund 40 Grad Celsius erhitzt, während er nun mit mechanischer Hilfe weiter umgerührt wird, bis die Käseklumpen an Festigkeit gewinnen. Hat die Masse nun ihre Temperatur erreicht, werden die Käseklumpen mithilfe eines groben Tuchs abgeschöpft.

Video: Jennifer Moog

Damit der Käse seine typische runde Form erhält, wird er dann mitsamt des Tuchs in eine Plastikform gepresst. Lützow muss dafür viel Kraft aufwenden. Über ein Seil, das an der Form angebracht ist, wird noch einmal für Spannung gesorgt. Um die Molke vollends aus dem Käse zu pressen, wird ein großer, schwerer Stein darauf gelegt. Denn schon bald reicht die reine Muskelkraft Lützows nicht mehr aus.

Video: Jennifer Moog

Die Molke, also die überschüssige Flüssigkeit, fließt dabei nicht einfach in einen Abfluss, sondern wird in einem Behälter gesammelt, in eine Zisterne abgesaugt und den Schweinen verfüttert.

Ist die Molke aus dem Käse größtenteils herausgepresst, wird er ausgepackt, gewendet und wieder in die Plastikform gebracht. Noch ist der Käse weich und bröckelig. Nur die Form verrät, wie der Käse fertig gereift aussehen soll. Drei Mal muss der Käse gewendet werden, bevor es für ihn am nächsten Tag in den Käsekeller geht.

So sieht der Käse nach dem ersten Wenden aus. Noch ist er weich und bröckelt leicht. Bis er so fest wird, wie ihn Käseesser lieben, dauert es noch. | Bild: Jennifer Moog

Dort landet er nicht direkt im Regal, sondern bleibt für einen Tag erst einmal in einem Salzbad liegen.

In Salzlake muss der Käse für einen Tag ruhen, bevor es für ihn für mindestens sechs Wochen auf ein Regal im Käsekeller geht. | Bild: Jennifer Moog

Erst dann kommt er zu den anderen Käserollen in ein hölzernes Regal, wo er für sechs bis acht Wochen reifen muss, bevor er dann als junger Bergkäse verkauft werden kann. Bleibt er für fünf bis sechs Monate im Käsekeller, kann er als mittelalt verkauft werden und nach einem ganzen Jahr bezeichnet man den Käse als alt.

Im Käsekeller muss der Bergkäse vom Untermühlbachhof reifen, bevor es für ihn in den Verkauf geht. | Bild: Jennifer Moog

Damit er seinen typischen Käserand bekommt, muss er anfangs drei Mal wöchentlich, später etwas weniger oft mit Salzwasser eingerieben werden. Verkauft wird der Käse dann im Hofladen auf dem Untermühlbachhof, auf dem Mathislehof in Hinterzarten, der dem Untermühlbachhof angegliedert ist, oder auf den Wochenmärkten in Villingen oder Königsfeld.