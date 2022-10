Der Fachkräftemangel dehnt sich immer weiter aus. Das zeigt ein Beispiel aus Peterzell. Neben Industrie und Gastronomie macht sich der Mangel an qualifizierten Mitarbeitern auch im Blumenhandel und in Gärtnereien immer stärker bemerkbar.

Die Gärtnerei Trautwein in Peterzell ist vom Mitarbeitermangel so stark betroffen, dass Inhaber Jörg Trautwein seinen Betrieb deswegen neu ausrichten muss. Ab November konzentriert er sich deshalb auf die Bereiche Friedhofsgärtnerei mit Grab- und Dauergrabpflege und das Dienstleistungsangebot mit Gartenneuanlage und -Pflege sowie Überwinterung von Kübelpflanzen.

Der Verkauf von Beet- und Balkonpflanzen, Stauden und Gehölzen an Endverbraucher am Standort im Hagenmoos in Peterzell wird dagegen zum 1. November eingestellt.

Praktisch kein Nachwuchs mehr

„Das Problem betrifft unsere gesamte Branche“, erklärt Jörg Trautwein. In der Vergangenheit sind viele Gärtnereien in der Region komplett von der Bildfläche verschwunden. Berufsnachwuchs gibt es praktisch keinen.

Die Gärtnerei Trautwein ist seit 1958 im Hagenmoos in Peterzell angesiedelt. | Bild: Sprich, Roland

Seine letzten drei Auszubildenden hätten die Lehre bereits jeweils nach dem ersten Ausbildungsjahr geschmissen.

Schritt fällt trotzdem nicht leicht

Wie krass sich der Mitarbeitermangel auf seinen Betrieb auswirkt, verdeutlicht Jörg Trautwein an einem Beispiel. „Früher waren wir bis zu sechs Personen im Verkauf. Heute sind meine Frau und ich bis auf eine Aushilfe alleine. Das kann man auf Dauer kräftemäßig nicht stemmen“, sagt er.

Ein Betrieb mit viel Tradition Der Name Trautwein wird seit 95 Jahren mit Blumen und Pflanzen in Verbindung gebracht. Den Grundstein der Gärtnerei legte der Großvater des heutigen Eigentümers, Wilhelm Trautwein, der die Gärtnerei 1927 gründete. Das erste Betriebsgelände war in der St. Georgener Innenstadt, etwa dort, wo heute der Stadtgarten ist. 1958 siedelte der Betrieb um ins Hagenmoos nach Peterzell, wo ihn Wilhelms Sohn Siegfried 1965 übernommen hat. Seit dem Tod von Siegfried Trautwein 1993 führt dessen Sohn Jörg den Betrieb zusammen mit seiner Frau Solvejg.

Leicht falle ihm der Schritt der Neuausrichtung dennoch nicht, wie er versichert. Für ihn ist Gärtner sein der Traumberuf. „Ich wollte nie etwas anderes werden.“

Schon fast 30 Jahre selbstständig

Nächstes Jahr sind es genau 30 Jahre, dass er mit dem Gärtnereibetrieb selbstständig ist, der an seinem bisherigen Standort bleiben wird. Die Gewächshäuser auf dem großen Gelände werden auch weiterhin benötigt.

Wenn auch künftig ausschließlich für die Aufzucht der Blumen und Pflanzen, die zur Grabpflege benötigt werden.

Wie Jörg Trautwein sagt, findet bis Ende dieses Monats noch ein Abverkauf von Blumen- und Pflanzzubehör statt. „Auch Gutscheine bleiben weiterhin gültig, sie können für das Dienstleistungsangebot eingelöst werden.“