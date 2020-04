Auf Distanz gingen die Mitglieder des Peterzeller Ortschaftsrates. In der ersten Sitzung seit der Corona-Verordnung achteten Ortsvorsteher Klaus Lauble und die Verwaltung penibel darauf, dass Mindestabstände eingehalten und Hygienemaßnahmen befolgt wurden.

Alle müssen Kontaktdaten angeben

Die Peterzeller Mehrzweckhalle war gerade ausreichend für das Gremium und die Besucherreihen. Die Mitglieder des Ortschaftsrates trugen größtenteils Mund-und Nasenschutzmasken. Ein Bild, an das man sich möglicherweise für einen längeren Zeitraum gewöhnen muss. Alle Anwesenden mussten zudem ein Formular mit Kontaktdaten ausfüllen, um für den Fall, dass eine Person aus dieser Zusammenkunft in absehbarer Zeit positiv auf das Coronavirus getestet würde, die weiteren Kontakte nachvollziehen zu können.

Auf Abstand gehen die Mitglieder des Peterzeller Ortschaftsrates. Die Sitzung findet in der Mehrzweckhalle unter Beachtung sämtlicher Hygienevorschriften und Sicherheitsabstände statt. Die MItglieder des Gremiums tragen überwiegend Mund- und Nasenschutzmasken.

Probleme im zweiten Bauabschnitt

Der Ortschaftsrat hatte in dieser ersten Sitzung in Corona-Krisenzeiten über ein heikles Thema zu beraten. Nachdem der erste Bauabschnitt zur Sanierung der Sanatoriumstraße praktisch problemlos verlaufen ist, tut sich für den zweiten Abschnitt ein verkehrstechnisches Problem auf. Der Kreuzungsbereich in Höhe Sanatoriumstraße 12 wird aufgrund der Fahrbahnenge während der Erneuerung von Kanal und Wasserleitungen unpassierbar und damit für die darüber gelegenen Straßen zur Sackgasse werden.

Viele Möglichkeiten verworfen

Betroffen wären Anwohner aus den Straßen Bergstadtblick, Am Berg, Johannes-Aberle-Straße sowie aus der Sanatoriumstraße 14b bis 20. Wie Stadtbaumeister Alexander Tröndle erläuterte, wurde eine ursprünglich vorgesehene, zweibahnige und 2,3 Kilometer lange Umleitungstrecke oberhalb des Bergstadtblicks durch den Wald vom Landratsamt abgelehnt. Alternativen, etwa einen Durchstich durch den Wald über 220 Meter zwischen Am Berg 8 zum Engeleweg sowie die Herstellung einer 100 Meter langen Baustraße zwischen den Wendeplatten Bergstadtblick 13 und Sommerbergstraße 13 erwiesen sich aus Kosten- und Zeitgründen als ebenso ungünstig wie die geprüfte Alternative, den Fußweg zum Sportplatz als Umleitungsstrecke auszubauen. „Dies wäre aufgrund der Steigung von 16 Prozent nicht möglich gewesen, wir hätten die Straße in Serpentinen legen müssen. Dann hätten wir dieses Jahr nur die Umleitungsstraße gebaut“, so Tröndle.

Ortsvorsteher findet einfache Lösung

Mehr oder weniger zufällig ist Ortsvorsteher Klaus Lauble eine Möglichkeit ins Auge gefallen. Eine Umleitung, die durch den Garten eines Privathauses führt, wäre die einfachste, kostengünstigste und zeitlich am schnellsten umsetzbare Lösung. Konkret soll die Behelfsstraße durch den Garten der Sommerbergstraße 12 führen und die Sommerbergstraße und die Straße Am Berg verbinden. Wie der Stadtbaumeister sagte, seien mit den Eigentümern bereits Gespräche geführt worden.

„Wir stehen mit dem Rücken zur Wand, weshalb wir diese Lösung in Erwägung ziehen müssen.“ Die Anwohner zeigten sich verhandlungsbereit unter der Maßgabe, dass die Gärten nach Ende der Baumaßnahme von der Stadt wieder in den Ursprungszustand „oder besser“ hergestellt werden.

Umleitung nicht während der gesamten Bauphase

Ortsvorsteher Klaus Lauble ergänzte, dass die Nutzung der Behelfsstraße durch den Privatgarten nicht für die gesamte Dauer der Baumaßnahme, die rund sechs Monate dauern wird, erforderlich sei. „Nur, wenn im Kreuzungsbereich gearbeitet wird, wird die Straße genutzt.“ Dies wären etwa drei Wochen während der Dauer der Tiefbauarbeiten sowie einige weitere Tage, wenn am Ende der Maßnahme die Tragdeckschicht aufgebracht werde.