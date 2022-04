Ostern steht unmittelbar vor der Tür und das kirchliche Fest der Wiederauferstehung ist untrennbar mit dem Ostereier suchen verbunden. Bevor am Ostersonntag Kinder aber die versteckten Eier suchen können, müssen diese vorab produziert werden.

Wir haben bei einem großen Eierlieferanten im Landkreis nachgefragt, welche Logistik dahinter steckt, um den zum Osterfest sprunghaft ansteigenden Bedarf an Eiern zu bewältigen. Und wie man den Legehühnern beibringt, vor Ostern mehr Eier zu legen.

Rund 3000 Legehennen sorgen für frische Eier auf dem Geflügelhof Haas in Brigach.Vor Ostern wird der Bestand aufgestockt, um die Nachfrage nach Eiern, die vor Ostern sprunghaft ansteigt, bedienen zu können. | Bild: Sprich, Roland

Wolfram Haas betreibt den Geflügelhof in Brigach in dritter Generation. „Mein Großvater Wilhelm hat in den 1930er-Jahren mit der Hühnerhaltung nicht nur für den eigenen Bedarf, sondern auch für den Verkauf von Eiern begonnen“, sagt Wolfram Haas.

Schon Anfang des Jahres an Ostern gedacht

Als sein Vater Willy den Betrieb übernahm, hat er ihn zum Ausbildungsbetrieb für den Beruf Geflügelzüchter weiterentwickelt und den Hof auch als Zuchtbetrieb geführt, was Ende der 1960er Jahre aber wieder aufgegeben wurde. Seither kauften Haas Küken an, die dann zu Legehennen heranwachsen.

Hier steht der Betrieb derzeit vor einem Wandel. „Der Konzern, bei dem wir unsere Küken bislang bezogen, liefert keine Kleinmengen von 1000 Stück mehr“, bedauert Wolfram Haas. Deswegen steigt der Betrieb jetzt um und kauft Junghennen an, die kurz davor sind, eine Legehenne zu werden.

Osterbräuche Um Ostereier färben, verstecken und suchen gibt es verschiedene Erklärungen. So durften während der 40-tägigen Fastenzeit ab Aschermittwoch keine Eier gegessen werden. Bis Ostern sammelten sich so jede Menge Eier an, die zur besseren Haltbarmachung hart gekocht wurden. Um die gekochten Eier von rohen unterscheiden zu können, wurden die gekochten gefärbt. Und um diese wiederum altersmäßig unterscheiden zu können, wurden sie mit verschiedenen Farben eingefärbt. Der Brauch des Ostereiersuchens soll auf einem heidnischen Brauch beruhen, wonach zu Ehren der Frühlingsgöttin Ostara Eier an Freunde und Bekannte verschenkt wurden. Die Kirche soll diesen Brauch verboten haben, wonach die Eier eben heimlich verschenkt, also versteckt wurden.

Damit der zu Ostern steigende Eierbedarf bedient werden kann, bedient sich Haas eines einfachen Prinzips. „Den Bedarf kurzfristig zu pushen, das geht natürlich nicht. Wir kaufen Anfang des Jahres junge Legehennen an, die dann vor Ostern ihre Spitzenleistung bringen“, verrät er.

Und nach Ostern werden die alten Hühner geschlachtet

So können die Bedarfsspitzen abgearbeitet werden. „Nach Ostern werden dann die alten Hühner geschlachtet, sodass der Bestand und die Produktion sich wieder normalisieren“, so Wolfram Haas weiter. Die geschlachteten Tiere werden dann in der eigens hergestellten Geflügelwurst oder als Suppenhuhn verarbeitet. Auch wird ein Teil der Eier für die Produktion von hauseigenem Eierlikör verwendet.

Rund 3000 Hühner sorgen für Nachschub

Nicht nur an Ostern, sondern das ganze Jahr über läuft die Eierproduktion auf Hochtouren. Rund 3000 Hühner in sechs Altersgruppen sorgen für täglich frischen Nachschub. „Man kann schon sagen, dass ein Huhn jeden Tag ein Ei legt.“

Die Eier werden täglich eingesammelt und vorsichtig auf Paletten gesetzt. | Bild: Sprich, Roland

Jedes Ei wird durchleuchtet und automatisch nach Größe sortiert, ehe die zerbrechliche Ware behutsam in Eierkartons verpackt oder auf Eierpaletten gesetzt wird.

Tiere in Bodenhaltung

Die Hühner leben in Bodenhaltung, das heißt, sie können sich im Stall frei bewegen. Dass er keine Freilandhaltung betreibt, sieht Wolfram Haas nicht unbedingt als Nachteil, wie sich im vergangenen Jahr gezeigt hat, als wegen der grassierenden Vogelgrippe das Geflügel ohnehin monatelang zur Stallpflicht verdonnert wurde.

Privathaushalte fangen Gastro-Rückgänge auf

Die Coronazeit hat sich für den Geflügelhof Haas anders entwickelt als zunächst befürchtet. „Wir beliefern mit unseren Eiern ja auch einige Gasthäuser“, sagt Haas. Als die Gastronomiebetriebe dann in den wochenlangen Lockdown mussten, befürchtete Haas enorme Absatzprobleme und Umsatzeinbußen.

„Aber es hat sich anders entwickelt. Dafür ist der Bedarf an Eiern in den Privathaushalten gestiegen“, sagt er, dass der Trend zum frischen Ei ungebrochen ist. Viele Kunden nutzen auch den Service der Familie Haas und lassen sich die frischen Eier wöchentlich bis an die Haustür liefern.

Wolfram Haas demonstiert, wie jedes Ei zunächst durchleuchtet wird, um so etwa Beschädigungen zu erkennen. Normalerweise übernimmt diese Aufgabe seine Mutter. | Bild: Sprich, Roland

Wie lange gilt ein Ei eigentlich als frisches Ei? „Bis vier Wochen nach dem Legen ist ein Ei frisch“, sagt Wolfram Haas. Dabei sollte beachtet werden, dass das Ei nicht zusammen mit Lebensmittel gelagert werden, die einen starken Eigengeruch haben, „da das Ei sonst diese Gerüche annimmt.“

Damit sich hartgekochtes Osterei gut schälen lässt, hat der Eierexperte einen Tipp: „Das Ei darf nicht zu frisch sein, sonst geht die Schale schwer ab. Ein Ei, das sich perfekt schälen lässt, sollte etwa zehn bis 14 Tage alt sein.“

Natürlich auch bunte Eier

Bisher haben Wolfram Haas und die Familienmitglieder, die allesamt in der Eier- und Geflügelproduktion anpacken, auch die bunten Ostereier selbst gekocht und eingefärbt. „In diesem Jahr haben wir das aus Zeitgründen außer Haus gegeben“, sagt Wolfram Haas.

Jedes Ei wird zunächst durchleuchtet, bevor es zur Weiterverarbeitung kommt. | Bild: Sprich, Roland

Am Ostersonntag stehen auf dem Frühstückstisch der Familie Haas natürlich auch bunte Eier. Und dann verrät Wolfram Haas noch, wie er selbst Eier am liebsten isst. „Als Rührei“, sagt er.