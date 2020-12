Für viele Menschen gehört der Besuch eines Gottesdienstes an Weihnachten dazu wie Bescherung und Gänsebraten. Aufgrund der Pandemie ist der Besuch von Gottesdiensten in den katholischen und evangelischen Kirchengemeinden jeweils nur eingeschränkt möglich. Dafür werden manche Gottesdienste per Video ins Internet übertragen.

Langes Überlegen und Abwägen

Die katholische Seelsorgeeinheit St. Georgen-Tennenbronn hat sich „nach langem Überlegen und Abwägen und trotz Blick auf die hohen Inzidenzzahlen dazu entschlossen, Gottesdienste teilweise mit Besuchern stattfinden zu lassen“, erklärt der katholische Stadtpfarrer Harald Dörflinger. Die Sieben-Tages-Inzidenzahlen betrugen am 21. Dezember, 12 Uhr, für den Kreis Rottweil offiziell 367, für den Schwarzwald-Baar-Kreis 253 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner.

Singen per Videoschalte Der evangelischen Kantor Jochen Kiene und seine Frau Lisa laden zum Weihnachtsliedersingen per Zoom-Videokonferenz ein. Am 24., 25., 26. 28. und 30. Dezember können sich Interessierte jeweils kurz vor 18 Uhr in das Meeting einwählen. Um 18 Uhr beginnt das Singen. Die Einwahl-ID und eine detaillierte Anleitung sowie eine Adresse für Online-Übertragung von Gottesdiensten finden sich im Internet unter www.eki-sagte.de/termine. (spr)

Strenges Einhalten des Hygienekonzepts

Damit die Gottesdienste an Weihnachten, für die die Erzdiözese Freiburg grünes Licht gegeben hat, sicher stattfinden können, sei die strenge Einhaltung des Hygienekonzepts Voraussetzung. Gottesdienstbesucher mussten sich im Vorfeld anmelden, damit die Kirchen an den Feiertagen nicht überfüllt sind. „Diese Gottesdienste sind jeweils zu etwa einem Drittel ausgebucht“, so Dörflinger. Über die Internetseite http://www.kath-stge.de sind keine Anmeldungen mehr möglich. „Wenn sich noch jemand entschließen sollte, werden wir aber niemanden wegschicken“, so Dörflinger.

Technik für Liveübertragung schon installiert

Zugleich bittet die Gemeindeleitung alle Gläubigen, für sich selbst gut zu entscheiden, ob sie die Gottesdienste in der Kirche oder per Livestream mit verfolgen wollen. Um die Gottesdienste über Weihnachten ins Internet übertragen zu können, haben Corsin Kleiner, Wolfgang Fischer, Arnold Weisser und Linus Dold eine feste Übertragungstechnik installiert.

So sind die Regeln in Tennenbronn

Ausschließlich als Videostream verfügbar sein wird die Kinderkrippenfeier in Tennenbronn an Heiligabend um 14.30 Uhr. Die Christmette in Tennenbronn um 16.30 Uhr sowie die Christmette in St. Georgen um 18.30 Uhr werden jeweils zusätzlich per Livestream übertragen. Die Hirtenmesse in Tennenbronn um 21 Uhr findet als Präsenzgottesdienst statt. Die Wortgottesfeier in St. Georgen um 22.30 Uhr findet sowohl in der Kirche als auch übers Internet statt. Weitere Gottesdienste über die Weihnachtsfeiertage stehen auf der Internetseite. Zudem liegen in der Kirche Anleitungen aus, wie man auch zu Hause eine weihnachtliche Feier gestalten kann.

Heute letzte Anmeldechance

Bei den evangelischen Christen können die Präsenzgottesdienste ebenfalls nur mit Anmeldung besucht werden. „Der Familiengottesdienst in der Lorenzkirche an Heiligabend mit dem Krippenspiel, das dieses Jahr nicht von Kindern gespielt, sondern von Erwachsenen gelesen wird, ist gut gebucht. Für die Gottesdienste am ersten Weihnachtstag um 9.30 Uhr sowie den Ökumenischen Gottesdienst am zweiten Weihnachtstag um 10.30 Uhr ist die Nachfrage noch verhalten“, teilt Pfarrsekretärin Sabine Kaiser mit. Hier seien Anmeldungen noch bis einschließlich heute, Dienstag, telefonisch unter (07724) 94410 möglich. Wer angemeldet ist, erhält eine Eintrittskarte für den gebuchten Gottesdienst.

Im Ökumenischen Zentrum auf der Seebauernhöhe findet an Heiligabend um 17.30 Uhr ein Präsenzgottesdienst statt. Eine telefonische Anmeldung ist unter Telefon (07724) 916 781 notwendig. Ab 14.30 Uhr wird an Heiligabend auf der Homepage der evangelischen Kirchengemeinde (http://www.eki-sagte.de) ein Video eines Krippenspiels veröffentlicht, das im Vorfeld aufgezeichnet wurde.