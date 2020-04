von Renate Bökenkamp

In den elf Jagdrevieren, für die das Forstamt Triberg tätig ist, haben die Jäger des Hegering St. Georgen insgesamt 177 Rehe zum jährlichen Abschuss in den nächsten drei Jahren beantragt. Das sind 30 weniger als der festgesetzte Jahresabschuss der vergangenen zwei Jahre vorsieht. Und das – so verlautet im SÜDKURIER vom 28. April 1995 – nicht, weil die Jäger nicht mehr schießen wollten, sondern weil sich einfach der Wildbestand dezimiert hat. Das ist eines der Themen, die Jäger, der Forst, Waldbauern und die Stadtverwaltung in ihrer Bilanz-Versammlung beschäftigt. Noch vor zehn Jahren habe die Gesamtstrecke bei 235 Rehen gelegen, seither habe sich der Wildbestand um etwa 40 Prozent verringert. Das war – so heißt es weiter – auch so gewollt. Verringere sich doch dadurch der Wildverbiss. Andererseits seien die noch im Jahre 1994 geforderten 207 Rehe nicht mehr zu erlegen. Forst und Jäger einigten sich auf den Abschuss von jeweils 193 Rehen in den nächsten zwei Jahren.

Zum Wildverbiss meinte Hegeringsleiter Klaus Anton, dass es, um dem Einhalt zu gebieten, auch Alternativen zu höheren Abschussquoten gebe. Man müsse die Äsungsbedingungen für das Wild verändern, vor allem nachdem Laubholz und Sträucher aus den Wäldern entfernt worden seien. Anton bezieht sich auf Einzel-Schutzmaßnahmen und Einschränkungen seitens des Forst, die wiederum die Jagdpächter in ihren Aufgaben zur Pflege des Wildbestands einschränken. Der stellvertretende Forstamtsleiter Leo Sprich verteidigte laut SÜDKURIER während der Diskussion dann auch die durchgeführten Maßnahmen. Zwar sei laut einem jüngsten Gutachten der Wildverbiss schon zurückgegangen, Einzelmaßnahmen seien aber immer noch notwendig. Man einigte sich in der Versammlung, die von Jagdhornbläsern eingeleitet wurde, darauf, dem Wald die verlangte Chance auf eine Verjüngung mit möglichst wenig Schutzmaßnahmen und –kosten zu verschaffen und zu erhalten.