Am zweiten Adventssamstag, 9. Dezember, findet der 48. St. Georgener Weihnachtsmarkt statt. Aufgrund der Stadtkernsanierung kann der Markt nicht wie gewohnt auf dem Marktplatz stattfinden, heißt es in einer Mitteilung. Der obere Schulhof der Robert-Gerwig-Schule ist dabei ein idealer Ausweichort.

Ab 11 Uhr können Besucherinnen und Besucher in weihnachtliche Atmosphäre mit Duft von Glühwein, Punsch und frischen Waffeln eintauchen. Bis 20 Uhr kann bei den Bewirtungsständen und Verkaufsständen geschlemmt und gebummelt werden. Für eine schöne Stimmung sorgen in diesem Jahr Schwedenfeuer, und auch der große Tannenbaum auf dem Schulhof wird zum ersten Mal in einen Weihnachtsbaum mit Lichterketten verwandelt.

Das Kunsthandwerk bietet ein vielfältiges Angebot von selbst gemachten Weihnachtsdekorationen über Holzarbeiten bis hin zu Strickwaren, Kissen und vielem mehr. Dieses Jahr neu dabei sind die Kreativen Frauen aus St. Georgen sowie Silkes Unikatfactory mit recyceltem Silberschmuck.

Kulinarische Vielfalt

Kulinarisch werden die Besucherinnern und Besucher rundum versorgt. Der Handels- und Gewebeverein ist mit der Arbeitsgruppe Heugaus neu dabei und bietet eine Heugaus-Pfanne an, die Weiher-Hexen verkaufen Dünnele aus dem Holzofen, und Raclette auf Brot wird vom Leihwieserhof serviert.

Auch süße Sachen wie zum Beispiel Crèpes, Schokofrüchte oder Waffeln werden an verschiedenen Ständen angeboten. Zudem gibt es noch allerlei warme und kalte, alkoholfreie und alkoholische Getränke. Punsch, Glühwein sowie Liköre und Edelbrände runden das Angebot ab.

In diesem Jahr ist viel Unterhaltung auf dem Weihnachtsmarkt geboten. Die Stadtmusik spielt um 14 Uhr ein Platzkonzert. Der Gospelchor unter der Leitung von Martina Schwarz singt um 16 Uhr. Auch die kleinen Gäste dürfen sich freuen: Um 14.30 und 16.30 Uhr wird der Nikolaus auf dem Marktplatz sein. Heiko Dohrmann kommt bei Einbruch der Dunkelheit einmal um 17 und um 19 Uhr mit seiner jungen Truppe und präsentiert eine Feuershow.

Eine selbstgebaute Krippe mit lebenden Schafen feiert ebenfalls Premiere auf dem St. Georgener Weihnachtsmarkt. Der städtische Bauhof baute und gestaltete gemeinsam mit der Stadtverwaltung Krippenfiguren aus Holz und einen großen Unterstand für die Schafe.

Parallel zum Weihnachtsmarkt findet die Verkaufsausstellung der Initiative Eine Welt statt. Die Mitglieder bieten von 9.30 bis 16.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Rathauses erneut eine große Auswahl an Selbstgemachtem aus aller Welt. Neben den bekannten Lebensmitteln wie Schokolade, Kaffee und Tee gibt es eine vielfältige Auswahl an schönen Geschenken und Nützlichem für den Alltag.